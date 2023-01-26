В Мариуполе откроется выставка «Пулей и словом» Государственного литературного музея «ХХ век»

В Мариуполе 27 января откроется выставка «Пулей и словом» Государственного литературного музея «ХХ век». Она посвящена ленинградским писателям - тем, кто работал и сражался на фронтах великой Отечественной войны, кто «с “лейкой” и блокнотом» прошел от стен осажденного Ленинграда до Берлина. Выставка организована в Мариуполе при содействии Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

«В рамках побратимства Санкт-Петербурга и Мариуполя мы представляем музейную выставку о ленинградских писателях, которые во время Великой Отечественной войны говорили с бойцами со страниц центральных газет и фронтовых многотиражек, работали на радио, участвовали в боевых вылетах и дальних морских походах. Ведь издали войну не опишешь. Писатели были свидетелями многих решающих битв и реальных событий, писали о том, что лично видели. Их произведения потрясали правдой жизни, умением заглянуть в духовный мир человека, жизнь которого могла оборваться через мгновение. Вера в правду, в завтрашний день, в верность любви, позволявшую выдержать тяготы войны и разлуки, были жизненно необходимы бойцам. Слово писателя-военкора заставляло забыть о страхе и смерти, делало солдата сильнее. - говорит директор Литературного музея «ХХ век» Марина Линович. – Посредством нашей выставки мы рассказываем о силе и роли искусства, литературы, в победе над врагом, в духовном единстве и в совместном преодолении трудностей возвращения к мирной жизни».

Ленинградские писатели в едином стремлении к защите Родины проявили свой творческий дар - одни поняли своё призвание, сражаясь на фронте - это, например, Вадим Шефнер и Валентин Пикуль. Другие стали военкорами, будучи сложившимися литераторами - Всеволод Рождественский и Вениамин Каверин. Голосом блокадного Ленинграда у радиомикрофона стала Ольга Берггольц, а Павел Лукницкий - его летописцем. Во флоте звучала песня Николая Брауна. Поэт Юрий Инге погиб в начале войны, но его стихотворное слово в листовках дошло до Берлина.

Выставка «Пулей и словом» Государственного литературного музея «ХХ век» развернута в Мариуполе в средней школе № 60, на базе которой занимаются воспитанники ДК «Чайка» и школы искусств № 1. Торжественное открытие состоится 27 января и будет приурочено к 79-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Мы благодарим Санкт-Петербург за переданную выставку. На ее основе будем проводить экскурсии, а видеофильм музея о ленинградских писателях-фронтовиках мы используем в беседах с детьми Мариуполя на уроках «Разговоры о важном». Среди наших жителей есть члены семей блокадников, переживших тяжелое военное время в Ленинграде, для них особенно близок этот рассказ. Годовщина освобождения города-героя Ленинграда из кольца блокады – важная и для нас дата, которая подчеркивает стойкость и несгибаемое мужество народа России», - сказала начальник отдела культуры администрации города Мариуполя Елена Карпенко.