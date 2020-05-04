«Путь к победе»: петербуржцев приглашают принять участие в онлайн-экскурсии по городам-героям Великой Отечественной войны

Сервис онлайн-экскурсий Surprise Me запустил социальный проект «Путь к победе » — серию бесплатных цифровых «путешествий» по городам-героям Великой Отечественной войны. Мультимедиа-путеводитель объединяет документальные фото и авторские аудиогиды о борьбе за Москву, а также Ленинград, Мурманск, Тулу, Сталинград, Новороссийск, Севастополь, Смоленск, Брест, Керчь, Одессу, Киев и Минск.

Проект приурочен к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне 1941‒1945 годов и рассказывает о 12 городах Советского Союза и Брестской крепости, которые прославились своей самоотверженной обороной. Разработчики «Пути» ставили две цели — заинтересовать историей городов-героев молодую аудиторию, а также поддержать всех россиян, соблюдающих режим самоизоляции.

«Мы очень ценим те подвиги, которые совершили наши дедушки и бабушки ради спокойного будущего своих детей и внуков, искренне гордимся ими. "Путь" — вклад нашей команды в празднование юбилея победы над нацизмом, попытка рассказать о защите городов-героев в новом, современном формате. Так, чтобы у каждого жителя России, особенно у детей и молодежи, была возможность окунуться в историю Победы — и сделать это технологично, с эффектом полного погружения», — комментирует Александр Головатый, основатель Surprise Me.

Автором виртуальной экскурсии стал Георгий Макеев — лучший московский гид по версии Русского географического общества, а также финалист конкурса «Лучший гид России».

«Пока мы должны оставаться дома, ради своего здоровья и здоровья окружающих — но это не значит, что мы не можем получать яркие впечатления, как во время реальных поездок, узнавать новое и развиваться. Надеюсь, что активные туристы из России, Украины и Белоруссии присоединятся к нашему цифровому "путешествию" по городам-героям ВОВ. Когда карантин снимут и мы сможем посетить их лично — "Путь к победе" и тогда останется информативным и удобным путеводителем по местам боевой славы», — отметил Георгий Макеев.

Чтобы начать «путешествие» по городам-героям Великой Отечественной войны достаточно скачать цифрового гида на сайте проекта и открыть его в приложении Surprise Me (Google Play, App Store). Онлайн-экскурсия «Путь к победе» — некоммерческий социальный проект, бесплатный для всех желающих.

Справочная информация:

Surprise Me — travel tech компания, предоставляющая аудиоэкскурсии и билеты в достопримечательности по всему миру. Путешественники проходят экскурсии с помощью мобильного приложения без участия гида.