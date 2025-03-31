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Питерец.ру » Культура » Выставка Андреа Беллузо «Icona Italiana»

Выставка Андреа Беллузо «Icona Italiana»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Андреа Беллузо — итальянского фотохудожника

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Андреа Беллузо — итальянского фотохудожника, который точно знает, как превратить каждый снимок в наглядное воплощение мечты.

Вот уже второе десятилетие глянцевая фотография продолжает свое шествие по лучшим музеям мира — совсем не случайно, на то есть причины. Ведь если вместо слова «референс» использовать понятие

«культурная ассоциация», то легко обнаружить, что фотографы, а вместе с ними стилисты и прочие участники съемочного процесса мало чем отличаются от режиссеров авторского кино, писателей или концептуальных художников эпохи постмодернизма. То, что некогда было лишь рекламой, закономерно превращается в полноценные модели конвенциональной красоты.

Андреа Беллузо — профессионал рекламной индустрии. Еще в юном возрасте он, став помощником фотографа Бардо Фабиани, начал постигать тонкости ремесла, которое призвано посредством иллюзий пробуждать в человеке желание, но гораздо чаще — жажду прекрасного. В этой сфере можно отыскать немало признанных мэтров. Хельмут Ньютон, например, проводил коммерческие съемки в роскошных локациях и работал с самыми востребованными моделями, но после выполнения всех технических заданий непременно делал несколько снимков, что называется, для себя — так и строилась его карьера фотохудожника.

Настоящие мастера не совершают рутинных, автоматизированных действий, и более того, взгляд творца способен превратить данную ему действительность в метафизический процесс. Все это характерно и для Андреа Беллузо, который избрал для себя путь заклинателя света. Произведения, представленные в рамках его персональной выставки в музее Эрарта, преимущественно связаны с коммерческой съемкой. Беллузо одинаково успешно и даже мастерски управляется с самыми разными задачами, умеет деликатно сдерживать авторскую экспрессию, подчеркивая достоинства отдельного продукта или бренда в целом. Для него рекламная съемка — это своеобразный вызов, попытка вступить в диалог с самим собой, поразмышлять над природой творчества и осознать себя художником, главным инструментом которого является свет. Работа Андреа целиком строится на режиссуре этой тонкой материи, которая таит в себе безграничные выразительные возможности. В одном из промороликов своей студии он проговаривает известные любому фотографу премудрости студийной съемки — но с небольшой поправкой. Формально Беллузо рассказывает о создании образов и определенного настроения при помощи вспышки и осветительных приборов, однако все воспринимается совершенно иначе, если вслед за автором представить все действо как процесс создания живописного изображения с использованием фотоаппарата.

Именно искусное владение светом дает Андреа право уверенно чувствовать себя в мире фотографии, где существуют свои иерархии и четкая специализация. Рекламная съемка строго функциональна, а потому здесь неуместно искать собственный стиль — и фотохудожник не спешит нарушать это правило. Год за годом он погружается в таинство создания прекрасных образов, разговаривая со зрителем на языке ангелов. Любое литературное свидетельство о прикосновении к инобытию — это описание некоей вспышки или неземного сияния, обнимающего и ласкающего своим теплом. Короткие бэкстейджи позволяют нам понаблюдать за тем, как Андреа Беллузо становится визионером и духовидцем. И в тот момент, когда ему в очередной раз удается преобразить действительность за счет света, неизменно раздается возглас: BELLO, BELLO, BELLISSIMO!

Андреа Беллузо. Icona Italiana

Даты проведения выставки: 4 апреля 2025 —3 августа 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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