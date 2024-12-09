Выставка «Акценты и формы»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку витебской фотохудожницы Dasha Art, которой под силу отыскать прекрасное как в простых, так и в сложных формах.

Дарья Еремеева — настоящий профессионал своего дела, способный мастерски снять как лукбук, так и репортаж с производства. Однако позиционирует она себя именно как художник и отмечает при этом, что фотография для нее — это лишь инструмент, пусть и основной.

Импульсом для создания очередной работы могут послужить самые неожиданные вещи. Автору под силу отыскать прекрасное в простых и сложных формах, опоэтизировать любой бытовой предмет, будь то старый эмалированный чайник или причудливая сеточка — не то для сушки-утруски, не то для защиты от пчел — изначальная функция вещи совершенно не важна, ведь она все равно станет шляпкой!

Когда речь идет о прославленных снимках, за кадром остается, как правило, труд стилистов, дизайнеров, осветителей и многих других членов съемочной команды. Произведения же Еремеевой — это тесный союз фотографа и модели. Оригинальные костюмы и аксессуары чаще всего конструирует сама Дарья. И даже макияж, словно стирающий человеческие черты с попадающих в объектив лиц, обычно выполняет сама фотохудожница, а не визажист. Все персонажи, войдя в новые амплуа, гармонично чувствуют себя в геометризированном художественном пространстве. Вслед за моделью зритель переносится в условный мир идеальных форм и цветов, где человек заявлен лишь как часть космоса. И женщина-корова, и лик, заблудившийся в узоре из разноцветных кругов и треугольников, свидетельствуют о том, что вселенная может существовать по законам прекрасного — важно только слегка навести в ней порядок. И начать можно с окружающего пространства. Если степлер на вашем столе покрылся пылью, возможно, ему пора стать украшением для галстука.

Dasha Art — это своего рода стиль, в котором ярко проявляет себя живописная стихия. Неслучайно среди представленных на выставке произведений можно увидеть и посвящения художникам-авангардистам, прославившим Витебск на весь мир. В последние несколько лет Дарья и сама все чаще экспериментирует с живописью. Тем интереснее оглянуться назад — и взглянуть на ключевые работы из фотопроектов разных лет.