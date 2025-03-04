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Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля «Легенда о Гильгамеше»

Премьера спектакля «Легенда о Гильгамеше»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ТЮЗ
В ТЮЗе им. А. А. Брянцева на большой сцене состоится премьера спектакля «Легенда о Гильгамеше»

15 марта в 18:00 в ТЮЗе им. А. А. Брянцева на большой сцене состоится премьера спектакля «Легенда о Гильгамеше» в постановке одного из ярчайших представителей турецкой режиссуры Биркана Гёргюна.

Спектакль создан при поддержке Генерального консульства Турецкой Республики.

Над постановкой работала российско-турецкая команда. Сценографию создал Эфтер Тунч – главный художник Стамбульского государственного театра оперы и балета. Оригинальные костюмы с элементами валяния из шерсти и плетения придумала художник-модельер Елизавета Пискунова — выпускница Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна и Лестерского университета имени Симона Де Монфора (De Montfort University) в Англии, создательница коллекции для музея Фаберже в Баден-Бадене. Музыку написал известный турецкий композитор Октай Косеоглу. За пластическое решение постановки отвечает хореограф, неоднократный лауреат Российской Национальной премии «Золотая Маска» Ксения Михеева, над световым оформлением работала художник по свету, заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова.

Зрителям нашего театра имя режиссёра Биркана Гёргюна знакомо по спектаклю «Страдания юного Вертера», в котором главную роль исполнял звезда фильма «Серебряные коньки», победитель проекта «Ледниковый период» на 1 канале, артист театра и кино Фёдор Федотов.

«Легенда о Гильгамеше» — спектакль по одному из величайших и древнейших литературных произведений человечества (17 век до нашей эры!) — «Эпосу о Гильгамеше», который сравнивают с произведениями Гомера — «Илиадой» и «Одиссеей».

Биркан Гёргюн написал собственную инсценировку древнего эпоса. На русский язык текст перевела профессор СПбГУ Аполлинария Аврутина.

По сюжету, чтобы усмирить грозного и жестокого царя Гильгамеша, богиня Аруру создает из глины его соперника — могучего дикаря Энкиду. Узнав об этом, мать Гильгамеша отправляет на встречу с ним прекрасную Шамхат, которая помогает Энкиду стать человеком и приводит его в город. Встретив Гильгамеша, Энкиду предлагает ему померяться силами. После поединка они становятся друзьями и вместе побеждают чудовище Хумбабу. Это вызывает гнев богов, и Энкиду умирает.

Гильгамеш, потеряв друга, осознает, что человек смертен, и уходит на поиски секрета вечной жизни. От Утнапиштима он узнает о существовании травы бессмертия. Но ему не удается воспользоваться ей. Внезапно появившаяся змея, посланная богами, крадёт траву, и Гильгамеш понимает, что не в силах изменить судьбу, уготованную ему свыше. Боги оказываются сильнее в играх с людьми. Он возвращается в город и решает жить и править городом Уруком во благо своего народа. Жить и быть счастливым столько, сколько ему предначертано.

Режиссёр о спектакле: «Я перечитал все возможные переводы «Эпоса о Гильгамеше» — одного из старейших сохранившихся литературных произведений мира, собранного из шумерских сказаний. Но вопросы, которые волновали людей 37 столетий назад, актуальны и сегодня.

Эта история о познании и преодолении своих страхов, история дружбы и потери. Гильгамеш — это человек, который ищет ответы на главные вопросы человеческого бытия, познает ценность жизни и предопределенность судьбы.

Наш спектакль станет философским размышлением о смерти и бессмертии, о смысле жизни и поиске своего пути».

В спектакле заняты: заслуженный артист России Борис Ивушин, заслуженная артистка России Анна Дюкова, заслуженный артист России Сергей Жукович, Татьяна Алпатова, Алиса Золоткова, Юлия Нижельская, Анна Слынько, Василина Стрельникова, Софья Шершнёва, Александр Бобровский, Виталий Кононов, Егор Погасий, Семен Толов, Кирилл Таскин, Владимир Чернышов.

Источник: ТЮЗ
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