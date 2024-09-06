Герценовский университет готовит к выпуску уникальное издание «Блокадная педагогика»

Издательство РГПУ им. А. И. Герцена готовит к печати научно-документальное издание «Блокадная педагогика», приуроченное к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и окончанию битвы за город, а также к грядущему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое страна отметит в мае 2025 года. Книга станет вторым изданием монографии, вышедшей в 2022 году.

В авторский коллектив вошли профессор, действительный член Международной академии гуманизации образования Ирина Колесникова, доцент Наталья Груздева и заведующая Педагогическим музеем СПб АППО Людмила Дербилова.

«Данное издание — это результат изучения огромного массива архивных материалов, позволившего увидеть в блокадном опыте работы ленинградского учительства уникальный источник педагогического мастерства, возведённого до высот подвижничества. Панорама работы ленинградских дошкольных учреждений, школ, детских домов в условиях блокады и эвакуации, впервые представлена как целостная система, ориентированная на то, чтобы не только сохранить жизнь своих воспитанников, обеспечить их развитие и обучение, но вернуть им радость завтрашнего дня», — рассказала Ирина Колесникова.

Авторский коллектив книги «Блокадная педагогика» выражает благодарность руководству Герценовскому университету за поддержку и содействие в выпуске второго издания монографии.

«Нет ни одной петербургской семьи, которую бы не затронула трагедия самой кровопролитной войны новейшего времени. Мы помним историю и хотим, чтобы наши дети знали её. Этим изданием мы отдаём дань памяти нашим героям, жителям и защитникам Ленинграда, в данном случае педагогам, которые несли свет знаний через самые тёмные блокадные будни», — прокомментировал значимость книги ректор Герценовского университета Сергей Тарасов.

Значительная часть документов, фотографий, воспоминаний публикуется в издании впервые. Авторами показаны профессиональные механизмы работы педагогов, в условиях блокады обеспечившие сохранение жизни, развитие, воспитание и обучение поколения юных ленинградцев. Книга, в текст которой включены статистические сведения, обширные документальные свидетельства, авторская интерпретация блокадных педагогических реалий, образцы блокадного творчества детей и взрослых, будет интересна, прежде всего, исследователям образования, ветеранам блокады Ленинграда и представителям педагогического сообщества.

Ирина Колесникова убеждена, что издание будет полезно будущим учителям: «Блокадная педагогика, спустя восемьдесят лет остаётся неиссякаемым ресурсом сохранения человечности. Непосредственное соприкосновение с документальными источниками о блокаде педагогично по своей сути, поскольку неизбежно что-то меняет в человеке. Обращение к образовательным реалиям Ленинграда военных лет в наше непростое время символично. Будущим педагогам важно поверить в способность подлинного Учителя в любой кризисной ситуации влиять на судьбы учеников, на будущее Отечества».