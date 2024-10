К-рор группа X:IN впервые выступит в Санкт-Петербурге

К-рор группа X:IN возвращается в Россию с большими сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Петербургские поклонники талантливых девушек из группы X:IN впервые увидят своих кумиров 3 ноября в клубе А2.

X:IN уже выступали в России и были тепло приняты фанатами, но теперь возвращаются с еще более масштабным шоу и новыми хитами.

В состав входят участницы из разных стран, включая даже Россию. X:IN — это: Nova (Россия), E.Sha (Южная Корея), Nizz (Южная Корея), Hannah(Южная Корея) и Aria (Индия). Присутствие в составе российской солистки еще сильнее сближает X:IN с поклонниками из нашей страны.

Группа дебютировала в апреле 2023 года под крылом лейбла Escrow Entertainment. Ее стиль — К-рор с элементами EDM и хип-хопа. Начав карьеру с выхода сингла Keeping the Fire, X:IN в дальнейшем записали такие хиты, как My Idol и Who am I, выпустили альбом The Real — и благодаря всему этому быстро завоевали сердца множества фанатов по всему миру.

Официальное название фандома — READY — имеет важное символическое значение для группы. Action (действие — созвучно с названием) не может быть без Ready (готовности), точно так же группы X:IN не существует без ее постоянно растущей фан-базы.

READY смогут встретиться со своими кумирами 3 ноября, а шанс еще ближе познакомиться с участницами получат обладатели специальных HIGHTOUCH билетов.

Готовьтесь к незабываемой встрече с X:IN уже в ноябре!

При поддержке Национальной организации туризма Кореи.

Билеты можно купить здесь:

Санкт-Петербург https://live.mts.ru/sankt-peterburg/announcements/xin