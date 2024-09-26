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В СПбГУ откроется выставка «Наука в лицах»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
В Санкт-Петербургском государственном университете откроется выставка «Наука в лицах» 

2 октября в 11:30 состоится торжественное открытие выставки, в котором примут участие директор департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Антон Шашкин, проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев, председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов. В рамках церемонии открытия в читальном зале Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ пройдет одноименный марафон, в котором примут участие профессора СПбГУ, лауреаты премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых: член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Ирина Тимофеева, Андрей Шишов и научный сотрудник Института геологии и геохронологии докембрия РАН Ольга Якубович. Герои выставки прочтут лекции, посвященные своим исследованиям и разработкам, и ответят на вопросы слушателей.

В экспозицию войдут портреты участников третьего сезона проекта — авторов таких разработок, как биопринтер для «выращивания» тканей из клеточного материала, первый в России невирусный генотерапевтический препарат для лечения рака, агрегаты космических аппаратов федерального проекта «СФЕРА», отечественные автомобили AURUS, российская нейросеть Kandinsky, катализаторы для нефтехимии и других, а также портреты героев выставки разных лет — выпускников СПбГУ. Выставка будет открыта для посещения в галерее здания Двенадцати коллегий с 1 по 14 октября.

В этом году участницами проекта «Наука в лицах» стали профессор кафедры геохимии СПбГУ, научный сотрудник Института геологии и геохронологии докембрия РАН, лауреат премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год Ольга Якубович и выпускница Университета, эксперт группы компаний «Газпром нефть» магистр геологии Мария Кунцевич.

Осенью 2024 года выставку «Наука в лицах» представят на площадках крупнейших российских вузов в регионах страны, а в ряде вузов герои проекта выступят с живыми лекциями и расскажут о своих научных достижениях, развитии российской науки и карьерных перспективах для молодых ученых в разных отраслях.

Портреты ключевых представителей российской науки и технологического сектора можно будет увидеть в вузах Новосибирска, Казани, Санкт‑Петербурга, Архангельска, Владивостока, Нижнего Новгорода, Перми, Тюмени, Уфы, Самары, Бердянска. В ноябре выставка будет представлена на площадке IV Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус».

Выставка «Наука в лицах» входит в инициативу «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации. Выставка проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Партнер проекта — компания «СИБУР».

Информация о героях проекта доступна на сайте Десятилетия науки и технологий.

Адрес: здание Двенадцати коллегий, Университетская наб., 7−9 (вход со стороны площади Академика Сахарова).
Сбор гостей: в 11:30.
Начало мероприятия: в 11:40.

Источник: СПбГУ
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