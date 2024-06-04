В СПбГУ состоится выставка-показ прижизненных изданий Пушкина

6 июня в Санкт-Петербургском государственном университете состоится выставка-показ прижизненных изданий поэта, хранящихся в отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки имени М. Горького. Выставка приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Гостям покажут хранящийся в Научной библиотеке СПбГУ единственный сохранившийся экземпляр последнего прижизненного издания А. С. Пушкина «Романы и повести» (1837). Историю уникального экземпляра расскажет заведующий отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ Алексей Савельев.

В рамках открытых чтений также выступит доцент кафедры истории русской литературы СПбГУ, научный сотрудник отдела рукописей РНБ Евгений Филонов, а студенты Университета прочитают стихи поэта.

Дата: 6 июня

Время: 12:00

Место: ул. Университетская набережная, д. 7−9 (читальный зал Научной

библиотеки имени М. Горького СПбГУ)