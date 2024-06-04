ента новостей

13:28
Выставка «Жить под солнцем»
13:14
В Петербурге задержали таксиста и двух его подельников по подозрению в серии краж у пассажиров
12:42
Закрытие трамвайного движения по пр. Испытателей
12:36
Закрытие трамвайного движения по ул. Марата
12:34
Выставка «Для Славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII — начала XX веков»
12:29
В СПбГУ состоится выставка-показ прижизненных изданий Пушкина
09:51
На трассе «М10» дорожный конфликт закончился стрельбой из пневматического пистолета
09:46
В Приморском районе иномарка сбила 6-летнего мальчика
09:42
В ДТП на КАД пострадал новорожденный ребенок
09:37
В Невском районе избили и ограбили двух подростков
09:21
В Кировске 4-летний мальчик выпал из окна
08:37
Три депутата могут остаться без манданта
08:28
Диетологи о чае и кофе
20:21
На время проведения ПМЭФ-2024 запретят ездить на электросамокатах и электровелосипедах
20:18
В Саду Бенуа начались экскурсии по эмоциональному паблик-арт проекту
15:46
На автодроме «Игора Драйв» пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
15:07
В Ленобласти сотрудники дорожной полиции доставили роженицу в больницу
13:39
Места дислокации передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 1 по 9 июня
12:46
На КАД в течение 4 дней запретят движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
09:56
В центре Петербурга пьяный мужчина на электросамокате сбил 7-летнего ребенка
09:51
Во Фрунзенском районе мужчина молотком избил отца и племянника
09:46
В Невском районе поймали квартирного вора
09:41
СПб в лидерах по благосостоянию
09:30
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель «Мерседеса»
08:57
Что с тратами петербуржцев?
01:05
Петербургский шахматист Савва Ветохин на турнире «Актобе Опен» выступил лучше, чем Сергей Лобанов и Алексей Гоганов
00:39
Кубок наш: «Зенит» выиграл финальный матч у «Балтики», автор победного гола – Нуралы Алип
21:11
Баскетбольный «Зенит» выиграл у клуба «Локомотив-Кубань» серию за бронзовые медали Единой Лиги ВТБ сезона – 2023/2024
11:22
Петербурженка разбилась на квадроцикле в Ленобласти
13:32
В Сестрорецке в ДТП погиб мотоциклист
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В СПбГУ состоится выставка-показ прижизненных изданий Пушкина

В СПбГУ состоится выставка-показ прижизненных изданий Пушкина

0
49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГУ
В СПбГУ покажут прижизненные издания произведений Пушкина

6 июня в Санкт-Петербургском государственном университете состоится выставка-показ прижизненных изданий поэта, хранящихся в отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки имени М. Горького. Выставка приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Гостям покажут хранящийся в Научной библиотеке СПбГУ единственный сохранившийся экземпляр последнего прижизненного издания А. С. Пушкина «Романы и повести» (1837). Историю уникального экземпляра расскажет заведующий отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ Алексей Савельев.

В рамках открытых чтений также выступит доцент кафедры истории русской литературы СПбГУ, научный сотрудник отдела рукописей РНБ Евгений Филонов, а студенты Университета прочитают стихи поэта.

Дата: 6 июня
Время: 12:00
Место: ул. Университетская набережная, д. 7−9 (читальный зал Научной
библиотеки имени М. Горького СПбГУ)

Источник: СПбГУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-10-2023, 14:29
В СПбГУ откроется выставка «Александринское наследие Островского»
16-05-2023, 13:13
Дом Набокова, труды Ломоносова и Стамбульские сказки — СПбГУ примет участие в Книжном салоне
4-04-2023, 16:00
СПбГУ открывает выставку к 100-летию образования в области рентгенологии
12-10-2022, 16:17
В СПбГУ презентовали уникальное издание «Петергоф, помнящий Петра»
22-01-2024, 19:25
В СПбГУ пройдет концерт к 80-летию освобождения от блокады Ленинграда
15-04-2024, 11:58
В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия знаменитого писателя

Происшествия на дорогах

0
64
Сегодня, 09:46
В Приморском районе иномарка сбила 6-летнего мальчика
0
69
Сегодня, 09:42
В ДТП на КАД пострадал новорожденный ребенок
0
153
Вчера, 09:56
В центре Петербурга пьяный мужчина на электросамокате сбил 7-летнего ребенка
0
133
Вчера, 09:30
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель «Мерседеса»
Наверх