В СПбГУ откроется выставка «Александринское наследие Островского»

В Санкт-Петербургском университете открывается выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Александра Островского — создателя русского национального репертуара. Экспозиция предоставляет возможность увидеть мир сценической жизни произведений драматурга и «картины русской жизни» XIX века.

Среди экспонатов выставки — уникальные артефакты из художественных фондов Национального драматического театра России (Александринского театра): костюмы, аксессуары, реквизит, бутафория, эскизы художественного оформления, фотографии, афиши и программки легендарных спектаклей, поставленных по произведениям А. Н. Островского.

В экспозиции представлены костюмы из спектаклей «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «Правда — хорошо, а счастье лучше». А также подлинные ситцевые платья 1880-х годов, использовавшиеся как костюмы второстепенных персонажей в постановках по Островскому.

Экспозицию дополняет видеоролик, созданный на основе архивных материалов. В нем показаны эскизы декораций и костюмов, старинные афиши, фотографии и фрагменты видеозаписей спектаклей.

Также выставка знакомит с изданиями из фондов Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ, в их числе библиографические редкости.

В церемонии открытия примут участие представители администрации СПбГУ и руководства Александринского театра.

Дата: 9 октября.

Начало: 16:00.

Место проведения: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7−9 (здание Двенадцати коллегий).