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Питерец.ру » Культура » Фотовыставка «Петербург — в мире, мир — в Петербурге...»

Фотовыставка «Петербург — в мире, мир — в Петербурге...»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
Открытие фотовыставки «Петербург — в мире, мир — в Петербурге...»

16 ноября в рамках Международного дня толерантности в Таврическом дворце состоится открытие XVII Ежегодной студенческой выставки фотографий «Петербург — в мире, мир — в Петербурге...».

На экспозиции будут представлены работы обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета и вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представителей иностранных государств, стран Содружества Независимых Государств и России.

Из более чем 300 фотографий, представленных 95 студентами различных вузов, члены профессионального жюри выставки выбирают для экспозиции в Таврическом дворце и для участия в конкурсе 50 работ. В день открытия будут объявлены победители по пяти номинациям: «Город над вольной Невой...», «Мгновения студенческой жизни...», «Дружба без границ», «Многонациональный Петербург», «Мой далекий дом».

В церемонии награждения примут участие:

  • Александр Бабич, первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ
  • Владимир Савинов, проректор по воспитательной работе СПбГУ
  • Алексей Демидов, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
  • Елена Кузина, заместитель руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств
  • Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Организатором выставки выступил Санкт-Петербургский государственный университет. Мероприятие проходит при поддержке Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств и Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Начало мероприятия: 16 ноября, 15:00.

Место проведения: ул. Шпалерная, д. 47 (Таврический дворец).

Источник: СПбГУ
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