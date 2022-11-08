Фотовыставка «Петербург — в мире, мир — в Петербурге...»

16 ноября в рамках Международного дня толерантности в Таврическом дворце состоится открытие XVII Ежегодной студенческой выставки фотографий «Петербург — в мире, мир — в Петербурге...».

На экспозиции будут представлены работы обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета и вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представителей иностранных государств, стран Содружества Независимых Государств и России.

Из более чем 300 фотографий, представленных 95 студентами различных вузов, члены профессионального жюри выставки выбирают для экспозиции в Таврическом дворце и для участия в конкурсе 50 работ. В день открытия будут объявлены победители по пяти номинациям: «Город над вольной Невой...», «Мгновения студенческой жизни...», «Дружба без границ», «Многонациональный Петербург», «Мой далекий дом».

В церемонии награждения примут участие:

Александр Бабич, первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ

Владимир Савинов, проректор по воспитательной работе СПбГУ

Алексей Демидов, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Елена Кузина, заместитель руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств

Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Организатором выставки выступил Санкт-Петербургский государственный университет. Мероприятие проходит при поддержке Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств и Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Начало мероприятия: 16 ноября, 15:00.

Место проведения: ул. Шпалерная, д. 47 (Таврический дворец).