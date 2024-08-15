Студенты-герценовцы нашли уникальную берестяную грамоту рубежа XI–XII веков

Студенты-первокурсники института истории и социальных наук РГПУ им. А. И. Герцена во время археологической практики в Великом Новгороде обнаружили уникальную находку — берестяную грамоту № 1197. Нашли ее студенты-краеведы Инга Пелевина и Дарья Умнова на Троицком XVII раскопе в слоях XII−XIII вв.

«Берестяные грамоты доносят до нас голоса предков — это единственный источник о повседневной жизни древнего и средневекового города. Только в берестяных грамотах мы можем узнать, как люди жили в своей обычной жизни — кто кому должен был денег, кто за кого замуж выходил, какое приданое давал. Найденная грамота находится в обработке, она фрагментарная. Возможно, в последующие недели раскопок будет найден другой кусочек этого же текста и тогда появится новая информация. Находку сейчас изучает доктор филологических наук, академик РАН Алексей Гиппиус, в ближайшее время она появится на портале Грамоты.ру. Великий Новгород — единственный в мире город, где этих грамот так много. В России есть еще 10−12 городов, где встречались такие находки, но не в таком количестве», — рассказала доцент кафедры русской истории (XIX–XXI вв.) Виктория Хуциева.

Отряд студентов-первокурсников института истории и социальных наук Герценовского университета в составе 40 человек и их преподавателей Дениса Бажанова и Виктории Хуциевой отправились на археологическую практику в Великий Новгород в начале июля. Принимающей стороной выступил Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, который является давним другом и партнером РГПУ им. А. И. Герцена. Руководство работами осуществляла команда ученых музея-заповедника, НовГУ, Новгородской археологической экспедиции кафедры археологии МГУ и Института археологии РАН. Студентам была предложена обширная научно-культурная программа. Ведущими историками и археологами был проведен цикл лекций, посвященных истории археологического изучения Новгорода, новейшим находкам, особенностям работы с берестяными грамотами, специфике музыкальной культуры Древней Руси. Студенты посетили авторские экскурсии руководителей практики по историческим концам Новгорода — Славенскому и Плотницкому.

По итогам экспедиции планируется выпуск документального фильма и фотовыставки, а также оформление экспозиции археологических находок на 3 этаже 20 корпуса университета.