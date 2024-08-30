Первая в России выставка казахского фотографа Максата Шагырбая

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку казахского фотографа Максата Шагырбая — две совершенно разные серии, в одинаковой мере пропитанные духом свободы.

Представленные на выставке работы Максата Шагырбая принадлежат двум различным этапам его профессиональной биографии. На протяжении нескольких лет он снимал красоты родного края для знаменитого глянцевого журнала National Geographic и стал своего рода амбассадором Казахстана. Перед нами бесконечное вневременное пространство, где присутствие человека выдают лишь рисунки на скалах и загадочные каменные исполины, о природе которых археолог может поспорить с антропологом. Метафизическую глубину этим работам придает контраст с репортажными съемками традиционных конных игр: безмолвные просторы здесь наполняются звуками — ржанием и топотом копыт.

Чрезвычайно сложно разобраться в этногенезе казахов, а также в крайне запутанной истории Великой степи и культуре этого региона. Однако наряду с народными сказками и творчеством акынов до нас дошли и военно-охотничьи забавы, позволяющие почувствовать себя современниками древних кочевников. Традиционные соревнования по кокпару, иной раз собирающие до нескольких тысяч участников, на мгновение пробуждают генетическую память степи, хранящей молчание о грандиозных многотысячных сечах, которые не прекращались здесь на протяжении столетий. Сегодня в конный футбол иной раз играют не тушей козла, а муляжом, джигиты облачены не в войлочные шлемы, а в полосатые трико и бейсболки, на соревнованиях дежурят кареты скорой помощи, а победитель получает ценный приз — все как в большом спорте. Но то, что людям кажется важным, в масштабах природы нередко имеет то же значение, что и невидимые передвижения насекомых в траве.

На снимках Максата Шагырбая перед нами разворачиваются захватывающие дух батальные сцены, по накалу страстей не сопоставимые ни с одним хоккейным матчем. Старая пословица кочевников гласит: «Когда сильный напрягается, он становится сильнее. А слабый напыжится — спину сломает». Достаточно почувствовать себя сильным, сбросить оковы городского быта — и вот ты уже мчишься по степи в окружении верного спутника-коня, борзой тазы и сокола. Кстати, в тюркских языках слово казах означает «вольный искатель приключений» — как раз отсюда в русский пришло и слово казак.

Согласно еще одной пословице кочевых народов, три бесконечности встречаются в степи: бесконечность самой степи, бесконечность неба и бесконечность души человеческой. Бесконечность души и бесконечность мироздания здесь одно и то же. Максат Шагырбай долго всматривался в травы и камни ровно для того, чтобы в определенный момент обратиться к человеку, познать его душу и себя самого. Еще в эпоху неолита в просторах степи был заключен особый союз людей и животных. Фотограф восторженно рассказывает о потомственных беркутчи, искусных стрелках и силачах-батырах, восхищаясь не столько их спортивными достижениями, сколько чувством внутренней гармонии с окружающим миром. Этим Максат торопится поделиться и со зрителем.

Максат Шагырбай. Степь

Даты проведения выставки: 5 сентября — 12 января 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург