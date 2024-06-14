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Питерец.ру » Культура » Выставка «Связующие нити»

Выставка «Связующие нити»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку произведений художника Рене Реза, выполненных в самобытном авторском стиле.

Музей Эрарта представляет выставку произведений художника Рене Реза, выполненных в самобытном авторском стиле.

Почти столетие отделяет нас от эпохи великих художественных манифестов. За последние полвека искусство не то чтобы обогатилось новыми формами, но значительно расширило свои границы, пригласив в музейные залы модную фотографию, дизайн, странные медленные танцы и какие-то лабораторные практики: в наши дни на выставке вполне можно встретить чашку Петри со слизью на дне и микроскоп. Авангардными направлениями сегодня являются сайнс-арт с его технологическими исследованиями и различные эксперименты с использованием новых цифровых инструментов. А вот провозглашения новых «измов» в изобразительном искусстве давно уже не наблюдалось. Тем наивнее, а значит, обаятельнее и честнее видятся творчество Игоря Рязанцева и придуманный им «филумизм» (от латинского filum — «нить»).

На смену трансцендентальным идеям, которыми питалась абстрактная живопись начала ХХ столетия, пришла современная физика с довольно яркой образностью. Игорь Рязанцев, вооружившись звонким псевдонимом Рене Реза, уловил новаторский импульс великих модернистов и выступил со своей предельно простой и убедительной программой: «Все со всем взаимосвязано». Этот тезис оказался созвучным едва ли не мистическому учению о квантовых струнах, которое значительно расширило если не горизонты науки, то горизонты человеческой фантазии точно. Теория струн имеет потенциал превратиться в философскую концепцию, описывающую природу и бытие всего сущего, а значит, «филумизм» появился очень своевременно и состоялся как художественное течение, уловившее дух времени. Нить «филумизма» тянется к «всёчеству» Ильи Зданевича и «лучизму» Михаила Ларионова, а иначе и быть не может, раз уж «все со всем взаимосвязано». В провозглашении художественного направления есть игровая, пародийная составляющая, но есть и рациональное представление о художественном процессе как едином вневременном пространстве.

Искусство Рене Реза традиционно и вместе с тем революционно. Художник отталкивается от холста, но благодаря новому инструменту на плоскости движутся не точки и линии, а некие поверхности, как в анимированных моделях, описывающих вибрации бесконечных струн. Работы автора как будто обещают нам те самые дополнительные измерения, которые свернуты в комочек и пока недоступны человеческому восприятию.

Игорь Рязанцев охотно демонстрирует свою творческую кухню, но не ждет последователей и не стремится к основанию школы. Значительно важнее то, что он продолжает жить и работать на родной земле, приумножая ее славу и охотно выступая амбассадором Тюмени. Важна в творчестве Игоря Рязанцева и своего рода художественная дисциплина: изобразительное искусство это все-таки ремесло, требующее определенного мастерства, и, следовательно, овладения инструментом. Произведения Рене Реза действительно зрелищны, поскольку помимо научно-фантастической физики в них нашли отражение и вечные поиски гармонии — примирения противоборствующих начал.

Специально для выставки в музее Эрарта художник впервые подготовил несколько объектов, выйдя за пределы картины. Невероятно любопытно, какими путями будет дальше развиваться «филумизм».

Рене Реза. Связующие нити

Даты проведения выставки: 21 июня 2024 —15 сентября 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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