Выставка фотографа Даниила Конторовича «Метатундра»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотографа Даниила Конторовича, чьи яркие, психоделичные по атмосфере работы помогают заглянуть в глубины человеческого подсознания.

Даниил Конторович известен прежде всего своими работами в жанре фотопортрета, многие из которых отмечены премиями профильных конкурсов. Работая над портретом, автор стремится «вглядеться» в человека, найти способ отобразить на снимке индивидуальность модели. Даниил также преподает на образовательных курсах и, попутно раскрывая технические секреты мастерства, учит студентов самопознанию посредством фотографии.

Отталкиваясь от портретной съемки, автор расширяет свой творческий арсенал: в представленных на выставке проектах «Метатундра» и «Сны» он уже исследует глубины человеческого подсознания. Использование приставки «мета-» (от греческого «между, через») указывает на перемену состояния, некий этап перехода. По словам автора, серия «Метатундра» — это своеобразный слепок сознания художника, отражение его внутреннего мира. Собирая в единую мозаику отголоски эмоциональных впечатлений и обрывки сновидений, он делает попытку осмысления одиночества человека и его места в этом мире.

Число фотографов, снимающих обнаженную натуру на фоне природы, поистине велико, но метод Даниила Конторовича имеет свои выразительные особенности. Автор тщательно выстраивает кадр, исключая лишние элементы, и органично вписывает человеческий образ в природное окружение. Далее, используя дополнительные цветовые акценты, он формулирует условное коллективное бессознательное, где доминирующий красный цвет становится общим знаменателем. Со времен зарождения человечества красный цвет символизирует кровь. Еще в наскальной живописи красный имел выраженный ритуальный смысл и до сих пор ассоциируется с потенциально опасными ситуациями, требующими повышенной осторожности и внимания, — как, например, красный сигнал светофора. Автор концентрирует значения, заключенные в снимке, до уровня символа и даже архетипа, поэтому при просмотре его работ нередко возникает ощущение дежавю и сопричастности происходящему в кадре, как будто фотограф подсмотрел какие-то фрагменты ваших собственных снов и воспоминаний.

Проекты, представленные в Эрарте, — это результат художественной трансформации образов, запечатленных автором в ходе путешествий. Как правило, Даниил фотографирует цифровой камерой реальный пейзаж, а последующая обработка снимка сводится исключительно к цветокоррекции — без использования коллажей, наложений и прочих смежных приемов (зритель безошибочно узнает единственную работу на выставке, выполненную в технике наложения). Пожалуй, его стиль по праву можно назвать магическим реализмом: автор лишь слегка дорабатывает действительность. Например, фото с качелями до цветокоррекции — это самый обычный пейзаж в тумане.

При всей психоделичности атмосферы, работы Даниила Конторовича основаны на образах окружающей нас реальности и попытке придать визуальную форму зачастую парадоксальным проявлениям человеческой психики. Красный цвет для автора — это выражение наших теневых эмоций, которые мы испытываем, не осознавая: запечатленные в фотографиях, они обнаруживают себя с помощью красного «маркера».

Автор подчеркивает, что его творчество направлено на познание природы человека и его бессознательного, а также окружающей среды, и предлагает зрителю увидеть через сюрреальную призму непроявленную красоту мира и многомерность таящихся в нем смыслов.

Даты проведения выставки: 12 января 2024 — 7 апреля 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург