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Питерец.ру » Культура » В Петербурге открылась выставка «Исчезнет или превратится»

В Петербурге открылась выставка «Исчезнет или превратится»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В пространстве «Брусницын» в рамках фестиваля DAIRAFEST открылась мультимедийная выставка «Исчезнет или превратится»

В пространстве «Брусницын» в рамках фестиваля DAIRAFEST открылась мультимедийная выставка «Исчезнет или превратится». Этот проект — художественная интерпретация исследований семейной памяти и традиций в Азербайджане, Узбекистане, Турции и России (Татарстане и Дагестане).

В названии выставки зашифровано несколько смысловых составляющих. С одной стороны, оно задает вопрос о том, что происходит с традицией сегодня, как она изменяется, забывается или продолжает жить. С другой, это один из ключевых культурологических вопросов о будущем Европы в XX веке, который изучали постструктуралисты и постмодернисты, ответ на который искали в восточных ценностях и канонах. Наконец, это вопрос о том, как работает память.

Экспозиция разделена на пять глав (сцен из жизни одной семьи), внутри которых взаимодействуют между собой предметы, герои и зрители. Четкого маршрута нет, как в лабиринте: от входа можно свернуть вправо или влево, заблудиться, забрести в тупик или провести целый вечер в одной из комнат. Через ощущение присутствия и медленного наблюдения, свойственное работе антрополога, зрителя приглашают стать исследователем.

Фокус в каждой главе — на истории одной семьи и традиции, которая передается в поколениях. В части про Узбекистан такой традицией стало создание керамики: мастер Ибодулло Нарзуллаев, глава семьи, десятилетиями создавал посуду и придумывал орнаменты, которые сохранил для своих детей. Его зарисовки нашлись во время последней экспедиции куратора выставки Ксении Диодоровой в Гиждуван; репринты с эскизами старинных гиждуванских узоров можно увидеть на выставке, как и саму керамику.

Глава про Азербайджан посвящена искусству исполнения мугама — жанра музыкально-поэтического искусства. В семье певца Алима Гасымова, голос которого включен в наследие ЮНЕСКО, эта традиция передавалась через три поколения. Специально для выставки ханенде (так называют исполнителей мугама) и его семья спели о любви и судьбе на фоне старого отчего дома. Поэтические тексты этих песен были переведены впервые.

В одной из глав экспозиции зрители увидят натюрморты из старинных вещей, которые десятилетиями собирал в своем доме в селе Балхар (Республика Дагестан) Качу Гаммадов. Он изучал фольклор и орнамент, был муллой, шил народный костюм и знал все лакские обряды. Со временем дом-музей перешел по наследству дочери Качу, которая старается его возродить.

Древняя культура пастухов-кочевников, которая сейчас находится на грани исчезновения, представлена на выставке в сцене из Турции. Это часть посвящена тесной связи человека и природы. Здесь можно увидеть расшифровки имен тридцати трех коз семьи Джихангир — и узнать историю Сэрры из семьи потомственных пастухов, которая продолжает знание своих предков в современной профессии.

Наконец, основой для исследования стал архив семьи Исаевых (Республика Татарстан): после переезда из Уфы в Ленинград их отец стал имамом Соборной мечети и восстанавливал ее. Он также был первым, кто перевел Коран на татарский язык. Семья хранит множество документов, фотографий, рукописей; их традиция — это и есть сохранение памяти.

Выставка «Исчезнет или превратится»
Даты: 19 октября — 10 декабря 
Локация: Культурный квартал БРУСНИЦЫН (Кожевенная линия, 30) 

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