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Питерец.ру » Культура » Выставка «Блокнот лицемера»

Выставка «Блокнот лицемера»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В пространстве «Линии» открылась персональная выставка известного петербургского художника и графика Олега Осколкова

15 октября 2023 г.  в пространстве «Линии» открылась персональная выставка известного петербургского художника и графика, лауреата I конкурса молодых художников «Новые проекты для галереи Anna Nova»  Олега Осколкова. Экспозиция «Блокнот лицемера» представляет серию портретов, являющихся новым направлением в эстетических поисках художника.

На протяжении многих лет деятельность Олега Осколкова была связана с театром: в качестве сценографа он поставил спектакли в Санкт-Петербурге, Новгороде, Новосибирске, Нижнем Новгороде. Как художника, его всегда интересовали декорации нашей жизни, что нашло выражение в серии городских пейзажей и натюрмортов.  К жанру портрета Олег Осколков обращается впервые. По словам художника, сейчас настало время исследовать персонажей, которые в этих декорациях обитают.

Выставка включает свыше 20 произведений,  выполненных в акварельной технике на протяжении 2023 года. Герои его работ – случайные люди,  которых каждый из нас ежедневно встречает на улице, в автобусе, в метро. Находясь в повседневной гонке, люди не замечают друг друга, окружающий мир превращается в единую серую массу. Осколков сумел рассмотреть в этом на первый взгляд «обезличенном» пространстве особую красоту, заслуживающую отдельного исследования.

«Я не ставлю своей целью постижение загадочной русской души. Меня интересует, что происходит на лицах под воздействием изменения погоды, атмосферных или природных явлений. Какие метаморфозы происходят с лицом при преломлении света и цвета, -  поясняет Олег Осколков. – В моих работах не стоит видеть психологический портрет, также как и искать традиции русской портретной школы. Это глубокое наблюдение, скорее, не художника, а исследователя-натуралиста».

Несколько ироничное название выставки - «Блокнот лицемера» -  подчёркивает эту направленность. Обычно слово «лицемер» воспринимается в контексте двойных стандартов, где человек скрывает свою истинную сущность за маской. В данном случае художник играет со смыслами, предлагая увидеть за этим словом совсем иную трактовку. «Лицемер» в буквальном смысле тот, кто «измеряет лицо», исследует его внешние характеристики. При этом портреты не лишены метафизической глубины.

«Представленная серия портретов впечатляет эмоциональной и смысловой многослойностью, - отмечает сценограф и поэт Евдокия Смирнова-Несвицкая, ставшая одним из первых почитателей проекта. -    Художник, намеренно лишив своих моделей любой классовой идентификации, любых социальных маркеров, как и вообще, любого контекста, оставляет такую заманчивую недосказанность каждого образа, такую лирическую цезуру, которую восприятие требует наполнить своим смыслом, придумать имена, биографии, судьбы...».

В название произведений вынесены строчки из стихов Евдокии Смирновой-Несвицкой. Но они задают лишь вектор для дальнейшей рефлексии, предлагая зрителям стать соавторами и самостоятельно закончить художественный образ.

Выставка «Блокнот лицемера» продлится до 4 ноября 2023 г. Вход свободный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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