15 октября 2023 г. в пространстве «Линии» открылась персональная выставка известного петербургского художника и графика, лауреата I конкурса молодых художников «Новые проекты для галереи Anna Nova» Олега Осколкова. Экспозиция «Блокнот лицемера» представляет серию портретов, являющихся новым направлением в эстетических поисках художника.
На протяжении многих лет деятельность Олега Осколкова была связана с театром: в качестве сценографа он поставил спектакли в Санкт-Петербурге, Новгороде, Новосибирске, Нижнем Новгороде. Как художника, его всегда интересовали декорации нашей жизни, что нашло выражение в серии городских пейзажей и натюрмортов. К жанру портрета Олег Осколков обращается впервые. По словам художника, сейчас настало время исследовать персонажей, которые в этих декорациях обитают.
Выставка включает свыше 20 произведений, выполненных в акварельной технике на протяжении 2023 года. Герои его работ – случайные люди, которых каждый из нас ежедневно встречает на улице, в автобусе, в метро. Находясь в повседневной гонке, люди не замечают друг друга, окружающий мир превращается в единую серую массу. Осколков сумел рассмотреть в этом на первый взгляд «обезличенном» пространстве особую красоту, заслуживающую отдельного исследования.
Несколько ироничное название выставки - «Блокнот лицемера» - подчёркивает эту направленность. Обычно слово «лицемер» воспринимается в контексте двойных стандартов, где человек скрывает свою истинную сущность за маской. В данном случае художник играет со смыслами, предлагая увидеть за этим словом совсем иную трактовку. «Лицемер» в буквальном смысле тот, кто «измеряет лицо», исследует его внешние характеристики. При этом портреты не лишены метафизической глубины.
В название произведений вынесены строчки из стихов Евдокии Смирновой-Несвицкой. Но они задают лишь вектор для дальнейшей рефлексии, предлагая зрителям стать соавторами и самостоятельно закончить художественный образ.
Выставка «Блокнот лицемера» продлится до 4 ноября 2023 г. Вход свободный.
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