В Петербурге открыли памятник Петру Ольденбургскому

На Литейном проспекте у стен Мариинской больницы торжественно открыли памятник российскому государственному деятелю, генералу от инфантерии, члену российского Императорского дома, одному из видных меценатов Российской империи принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому.

В церемонии приняли участие потомок принца – Его Высочество герцог Гуно фон Ольденбург, вице-губернатор Олег Эргашев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава Администрации Центрального района Елена Федорова, депутат Законодательного собрания Санкт‑Петербурга Александр Ржаненков, заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана, главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов.

«Петр Георгиевич по праву принадлежит к числу выдающихся личностей в истории нашей страны. С его именем в Петербурге связано появление большого количества лечебных и учебных заведений. Его средствам и попечению были обязаны возникновением и развитием ряд важных социальных заведений, в том числе – медицинских: Детская больница принца Петра Ольденбургского (ныне Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса), Обуховская и Петропавловская больницы (ныне Первый медицинский институт им. академика И. П. Павлова). За время работы Петра Георгиевича в стране в четыре раза увеличилось общее количество учебных, лечебных и воспитательных учреждений.

Мариинская больница построена вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги к 100-летию Санкт‑Петербурга для бедных жителей города. С 1839 по 1881 годы больницей управлял П.Г. Ольденбургский. Благодаря его таланту и труду вверенное его заботам лечебное заведение стало одним из самых прогрессивных по тем временам стационаров. Пройдя вместе со своим городом все невзгоды и лишения, Мариинская больница ни на минуту не прекращала свой основной труд – спасать жизни людей. Благодарю всех, кто участвовал в восстановлении памятника, кто ратует за сохранение нашей великой истории, кто и в стенах Мариинской больницы, и в других учреждениях выполняет свой врачебный долг и следует призванию – стоять на страже здоровья петербуржцев», – отметил Олег Эргашев.

Памятник появился на историческом месте. В нише ограды Мариинской больницы он был впервые установлен в 1889 году на народные средства. Спустя 40 лет, в 1930 году, монумент был демонтирован. Идея восстановления памятника «Просвещенному благотворителю» принадлежит руководству Мариинской больницы. В соответствии с Постановлением Правительства Санкт‑Петербурга от 18.05.2018 г. № 386 «Об установке памятника принцу П.Г. Ольденбургскому» начались работы по созданию монумента, заказчиком которых выступил Международный благотворительный фонд имени Д.С. Лихачева.

В год 220-летия Мариинской больницы, накануне дня рождения принца восстановлена историческая справедливость – открыт воссозданный памятник просветителю и меценату Петру Георгиевичу Ольденбургскому.