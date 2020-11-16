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Питерец.ру » Общество » Главным врачом Мариинской больницы назначен Анатолий Завражнов

Главным врачом Мариинской больницы назначен Анатолий Завражнов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
Анатолий Завражнов имеет большой клинический и организаторский опыт, который позволит ему проявить свой потенциал в новой должности

Представляя нового руководителя крупнейшего городского стационара, вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что Анатолий Завражнов имеет большой клинический и организаторский опыт, который позволит ему проявить свой потенциал в новой должности.

Анатолий Завражнов, полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, является выпускником Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, где с перерывом работал заместителем начальника кафедры военно-полевой хирургии по клинической работе, а позже руководил многопрофильной клиникой ВМА. Имеет практику полевой хирургии. Возглавлял построенную к Олимпиаде-2014 больницу №4 города Сочи. Был заместителем главного врача по хирургии Краевой клинической больницы №1 в Краснодаре.

Олег Эргашев высоко оценил большой личный вклад предыдущего главного врача стационара Олега Емельянова, который более 22 лет возглавлял Мариинскую больницу. За годы его работы здесь появились центр амбулаторной хирургии, городской нефрологический центр, городской центр профпатологии, отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, отделение восстановительных методов лечения, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, отделения КТ и МРТ, отделение сердечно-сосудистой хирургии, региональный сосудистый центр, отделение радионуклидной диагностики, центр роботизированной хирургии, 16 современных операционных.

Олег Эргашев пожелал Анатолию Завражнову успехов в работе на новом ответственном посту, продолжив динамичное развитие больницы с учётом тенденций медицинской науки и практики.

Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец подчеркнул, что Мариинская больница является значимым для города медицинским учреждением. Перед новым руководителем стоит задача принимать решения в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции, используя весь свой практический опыт.  

Мариинская больница является многопрофильным стационаром на 1020 мест, где ежегодно получают помощь более 80 тысяч пациентов, проводится более 22 тысяч хирургических операций и 2,5 тысяч операций по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Сейчас в больнице оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В больнице развернуты 634 койки для инфицированных больных.

Источник: Администрация Петербурга
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