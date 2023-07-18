Музей истории медицины и фармации «РетроФармаМед» отмечает День зубного техника

Музей истории медицины и фармации «Ретрофармамед» приглашает журналистов на пресс-показ, посвященный Дню зубного техника, который отмечается 25 июля как день, когда многие специалисты после окончания медицинских учебных заведений и ординатуры приходят на своё первое рабочее место.

В Санкт-Петербурге специалистов по изготовлению зубных протезов, челюстно‑лицевых и ортодонтических аппаратов выпускает Первый Санкт‑Петербургский зуботехнический колледж, с которым музей «Ретрофармамед» связывают тесные дружеские отношения. Студенты колледжа частные гости музея. Здесь они знакомятся с историей развития протезирования как ремесла и науки.

По утверждениям археологов, первые попытки протезирования зубов относятся к VI веку до н. э. Ученым удалось найти череп человека с имплантатом в челюсти, сделанным из раковины мидии. Сколько он прослужил своему владельцу неизвестно, но факт остается фактом – люди изготавливали зубные протезы с древнейших времен и использовали для этого весьма необычные для современного человека материалы: древесину; бамбуковые палочки, кости и зубы убитых или павших животных; различные твердые минералы и полудрагоценные камни. Искусственные зубы соединяли между собой при помощи золотой или серебряной проволоки и фиксировали на оставшихся опорных единицах. Таким образом получали некое подобие современного мостовидного протеза.

Развитие протезирования зубов началось в XVI веке, благодаря французскому врачу Амбруазу Паре. Он первым начал вытачивать из куска слоновой кости протезы из нескольких зубов в виде цельной конструкции – некое подобие полного съемного протеза. Ему же принадлежит идея замещения дефектов твердого нёба обтуратором.

Следующий этап эволюции зубного протезирования связан с именем дантиста Людовика XV Пьера Фошара. В 1728 году Фошар издал руководство по зубоврачеванию «Зубная хирургия или трактат о зубах», где описал многие собственные разработки. Французский дантист предложил фиксировать съемные протезы пружинами, усовершенствовал нёбный обтуратор, объединив его с протезом, а также первым стал укреплять искусственные коронки слоем золота и применять керамику для придания протезам естественного вида.

Очередным прорывом в протезировании стало изобретение фарфоровых зубов. Идея применения фарфора для изготовления протезов принадлежала французскому аптекарю Дюшато (1774). Она была реализована им вместе с хирургом Дюбуа де Ше-маном (Dubois de Chemant). Дюшато сам носил протезы из слоновой кости и на собственном опыте убедился, что это непрактично, негигиенично и неэстетично.

«Пористая кость впитывала слюну и остатки жидкой пищи, со временем приобретала грязный цвет и была причиной сильного неприятного запаха изо рта. Так что аптекарь искал замену протезу и после серии опытов с помощью специалистов фарфорового завода в Сен-Жермене сделал свой первый зубной протез из фарфора», – рассказывает научный сотрудник музея «Ретрофармамед» Маргарита Булатова.

В музее представлено рабочее место зубного техника конца XIX – начала XX веков, где можно увидеть ящик с фарфоровыми зубами того времени. Здесь же – уникальная муфельная печь знаменитой английской фирмы Ash & Sons, которая играла важную роль в их производстве, и набор инструментов для создания протезов. Среди других экспонатов старинный аппарат для изготовления металлических штампованных коронок «Корончатый пресс» и съёмные протезы с мягкой основой из вулканического каучука. Впервые в зубном протезировании каучук был применен в 1848 г. и использовался в течение 100 лет, пока на смену ему не пришла более гигиеничная и дешевая акриловая пластмасса.

Санкт-Петербург, Невский пр., 65.