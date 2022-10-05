Поставить имплант зуба в «Дентал Эффект»

Запущенный кариес, пульпит, пародонтит и травмы могут привести к потере зубов. Восстановить целостность зубного ряда, жевательную, речевую, эстетическую функции можно с помощью имплантации. Имплантация зубов – это вживление в кость челюсти штифта из биосовместимого материала (титана или диоксида циркония), имитирующего зубной корень.

На установленный имплант в последствии крепится основа (абатмент), коронка или протез. Современные протезы позволяют полностью восстановить все функции утраченных зубов даже при полной адентии.

Показания к имплантации

Установить зубной имплант необходимо при:

Потере одного зуба;

Потере нескольких зубов;

Аллергии на съемное протезирование;

Установке передних зубов;

Полной адентии.

Пробелы в зубном ряду приводят к смещению соседних моляров, нарушению прикуса. В результате нарушается распределение жевательной нагрузки на челюсть, что приводит к преждевременному разрушению оставшихся моляров и нарушению функций ЖКТ. При удалении зубного корня также нарушается кровоснабжение в тканях десны, что приводит к их атрофии и уменьшению объема тканей пародонта. Вживленный имплант имитирует корень, восстанавливая кровоснабжение в тканях.

Виды имплантации

Поставить зубной имплант в верхнюю челюсть или в нижнюю можно несколькими способами:

All-on-4 или All-on-6 – протезирование зубов всей челюсти на 4 или 6 имплантатах соответственно выбранной методике. Данный способ условно несъемного протезирования используют при полном отсутствии зубных единиц – адентии. После имплантации на установленные штифты крепят протез из 12 или 14 коронок. Штифты располагают в челюсти таким образом, чтобы нагрузка на челюсть при полной имплантации была равномерной;

или – протезирование зубов всей челюсти на 4 или 6 имплантатах соответственно выбранной методике. Данный способ условно несъемного протезирования используют при полном отсутствии зубных единиц – адентии. После имплантации на установленные штифты крепят протез из 12 или 14 коронок. Штифты располагают в челюсти таким образом, чтобы нагрузка на челюсть при полной имплантации была равномерной; Одноэтапная – метод установки импланта и временной коронки за один прием у врача. Таким образом можно восстановить утраченных нижний или верхний зуб. Замена временной коронки на постоянную производится через 3-6 месяцев;

– метод установки импланта и временной коронки за один прием у врача. Таким образом можно восстановить утраченных нижний или верхний зуб. Замена временной коронки на постоянную производится через 3-6 месяцев; Двухэтапная – классическая процедура по восстановлению целостности зубного ряда. Данный способ занимает много времени, но почти полностью исключает развитие осложнений и отторжения импланта. Во время операции, врач разрезает десну и вживляет имплант в кость челюсти, закрывая место вмешательства тканями десны. Через полгода устанавливают формирователь десны и абатмент, а через неделю ставят коронку.

Особенности одноэтапной имплантации

Поставить имплант зуба при использовании методики одноэтапной имплантации можно за один визит в стоматологию. Это классический способ подразумевает вживление титанового штифта в базальную челюстную кость. Это более плотная костная ткань, которая не подвержена атрофии и находится глубже губчатой. Операцию проводят сразу после удаления корня, что позволяет избежать лишнего оперативного вмешательства и гарантирует малый реабилитационный период. Вмешательство проводят под местной анестезией.

Особенности двухэтапной имплантации

Во время операции врач вживляет в кость челюсти искусственный корень. Установка опоры и коронки на него возможна только после полного приживления импланта в ткани челюсти. Сборная конструкция позволяет менять коронку по необходимости. С помощью данного метода можно поставить зубной имплант в нижнюю челюсть, верхнюю или восстановить передние и жевательные зубы. Способ используют при единичной частичной имплантации, а также для установки мостовидного протеза.

В клинике «Дентал Эффект» можно поставить имплант зуба в Минске с использованием современных методик, качественных, биосовместимых материалов. Выбор метода протезирования зависит от клинической картины и количества отсутствующих зубов. Записаться на консультацию можно по телефону или через форму обратной связи.