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Питерец.ру » Культура » Петербургская флейтистка Софья Виланд и солистМариинского театра Александр Михайлов стали финалистами XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского и смогут побороться за Гран-при в размере 100 000 долларов США

Петербургская флейтистка Софья Виланд и солистМариинского театра Александр Михайлов стали финалистами XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского и смогут побороться за Гран-при в размере 100 000 долларов США

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tchaikovskycompetition.com
Мариинский театр будет представлен в финале конкурса не только Михайловым.

Поскольку по специальности «деревянные духовые инструменты» участников было больше, чем у пианистов или скрипачей, то состав участников 3-го тура был оглашён позже. Среди восьми финалистов оказалась и петербурженка Софья Виланд. Вместе с ней в заключительный тур соревнования пробились ещё две флейтистки – россиянка Анна Комарова и Ким Е Сон из Южной Кореи. Среди восьми финалистов присутствует ещё два россиянина – кларнетист Лев Журавский и гобоист Фёдор Освер.

Духовики закончили свои выступления в зале в Репино, и прослушивание третьего тура состоится 29 июня в Концертном зале Мариинского театра с оркестром.

Стали известны и результаты 2-го тура вокального конкурса (там в жюри входит народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава). В финал конкурса имени Чайковского прошла Ольга Маслова из Мариинского театра, исполнившая во втором раунде арию Катрины из оперы Шебалина «Укрощение строптивой». Вышел в финал и ещё один солист Мариинки – Александр Михайлов.

«Питерец.ру» ещё раз изучил положение о конкурсе имени Чайковского и перечисляет размер премий: Гран-при составляет 100 000 долларов, но присуждается на усмотрение жюри. Первая премия – 30 тысяч долларов, вторая – 20 тысяч, третья – 10 тысяч.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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