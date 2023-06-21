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Питерец.ру » Культура » В концертном зале Валерия Гергиева в Репино на XVII конкурсе им. П. И. Чайковского выступил гобоист Мариинского театра Александр Рогозин

В концертном зале Валерия Гергиева в Репино на XVII конкурсе им. П. И. Чайковского выступил гобоист Мариинского театра Александр Рогозин

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tchaikovskycompetition.com
Деревянные духовые инструменты – флейта, кларнет, гобой и фагот.

«Питерец.ру» старается уделять время столь масштабному событию, как очередной, 17-й по счёту, конкурс исполнительского мастерства имени Петра Ильича Чайковского. Состязания между «духовиками» проходят в зале в Репино (Курортный район).

21 июня в 13:00 зрители репинского зала первой увидели на сцене конкурсантку из Китая Ху Мэнгэ (флейта). Вслед за ней выступали россиянин Эмиль Милославский (гобой), ещё один гобоист – китайский лауреат конкурса имени Мравинского в Санкт-Петербурге в 2018 году Нин Юэнин, корейская флейтистка Ким Е Сон и петербуржец Александр Рогозин.

Гобоист Рогозин – выпускник Санкт-Петербургской консерватории, к тому же проходил стажировку в Веймаре на стипендию фонда Гартов (специализировался у профессора Матиаса Бекера). В 2005 и 2008 году он был лауреатом «Юных дарований».

Рогозин долго и придирчиво настраивал свой инструмент и приступил к исполнению своей конкурсной программы в рамках первого тура. В неё входили три произведения – «Фантазия № 3» Георга Филиппа Телемана, соната Франсиса Пуленка и «Алеф» для гобоя соло Николо Кастильони. Авангардно звучавший «Алеф» Кастильони особенно удался Рогозину: здесь солист-регулятор Мариинского театра особенно впечатлил зал.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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