Выставка «Место, где все начинается»

Музей Эрарта представляет первую в России выставку японского художника Синтаро Охаты, который создает рукотворные живые картины, совмещая скульптуры из папье-маше и живопись.

— Трехмерные произведения, напоминающие кадры из художественных фильмов

— Кинематографичность, подчеркивающая драматизм повседневности

— Свет как особая категория, неизменно присутствующая в жизни человека

Произведения Синтаро Охаты выходят за пределы полотна. Известность художнику из Хиросимы принесли рукотворные живые картины, в которых он сочетает традиционные 3D и 2D объекты. Совмещая пластичные скульптуры из папье-маше с живописным холстом, автор вовлекает зрителя в визуальную игру, рождающуюся благодаря синтезу искусств.

Выставка в музее Эрарта объединяет двадцать три работы, созданные художником за десять лет. За каждым произведением, напоминающим кадр из фильма, стоит кропотливый труд: большинство деталей скульптурной части композиций выполнено из папье-маше вручную, без использования компьютерных технологий. Объемные фигуры, образующие с холстом смысловое и композиционное единство, дают автору творческую свободу — не ограниченный лишь плоскостью картины, он может выразить почти любые идеи.

Обучавшийся искусству самостоятельно, художник не сразу пришел к своей уникальной технике: «Долгое время я искал средство, которое позволило бы мне добиться большей реалистичности, но при этом не изменило бы мою живописную манеру. Источником вдохновения послужили рисованные задники из мира театра и кино. Именно они натолкнули меня на мысль о скульптурах, выступающих за поверхность картин», — поясняет он.

Кинематографичность в работах Синтаро Охаты во многом достигается благодаря свету. Художник достоверно передает любой свет, окружающий человека в повседневной жизни, — будь то лучи восходящего и закатного солнца или огни большого города. «Цель моих работ — показать свет в повседневной жизни, запечатлев его на холсте», — подчеркивает он. Выразительные световые акценты «подсвечивают» драматизм, неизменно присутствующий в повседневности.

Коллекционируя мелочи повседневной жизни — дождь, дуновение ветра, наблюдение за пламенем свечи или момент расставания — Синтаро Охата приглашает посетителей выставки в Эрарте остановиться и прислушаться к собственным ощущениям. Момент, запечатленный автором, превращается в вечность и может послужить началом путешествия к истокам, в «место, где все начинается», — в мир детства. Обращаясь к зрителю на универсальном языке, Охата предлагает без остатка отдаться проживанию каждого ощущения, будь то одиночество, удивление, восхищение или светлая грусть.

Познакомиться с творчеством Синтаро Охаты посетители Эрарты смогут не только на выставке художника — работа «Качели на фоне заката», выполненная в технике ассамбляж, теперь представлена и в постоянной экспозиции музея.

Об авторе:

Синтаро Охата родился в 1975 году в японском городе Хиросима. Его работы сегодня вызывают интерес далеко за пределами родной страны: с 2004 по 2021 год в Японии, Корее и Сингапуре состоялось полтора десятка персональных выставок художника, а его произведения были представлены на таких статусных художественных ярмарках, как Токийская ярмарка современного искусства (2007, 2008, 2009), ART TAIPEI (Тайбэй, Тайвань, 2009), KIAF (Корейская международная художественная ярмарка, Сеул, 2010), Art Basel Hong Kong (Гонконг, 2015), Art Stage Singapore (Сингапур, 2017) и Лос-анджелесская художественная выставка-ярмарка (2019 и 2020).

Даты проведения выставки: 04 июня 2021 — 26 сентября 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург