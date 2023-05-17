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Питерец.ру » Культура » В Гатчинском дворце после реставрации открылась Дворцовая церковь и парадные залы XVIII века

В Гатчинском дворце после реставрации открылась Дворцовая церковь и парадные залы XVIII века

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
После реставрации в Гатчинском дворце открылась Дворцовая церковь и парадные залы XVIII века

В Гатчинском дворце после реставрации открылись Дворцовая церковь, Малый церковный переход и новые залы Центрального корпуса: Овальная и Предцерковная комнаты.

Храм Святой Живоначальной Троицы - императорская домовая церковь, расположенная в башне Кухонного каре Гатчинского дворца. Это первая культовая постройка Гатчины, которая существовала еще с XVIII века. Сюда при Павле I с Мальты были доставлены святыни Мальтийского ордена.

В середине XIX века, при императоре Николае I, помещение было изменено кардинально: архитектор Роман Кузьмин обратился к наследию Ренессанса. После перестройки здесь появился большой зал, освещенный шестью высокими окнами. Арочные проемы, декорированные лепниной, колонны искусственного мрамора и ажурная кованая решетка наполнили объем молельного зала светом и воздухом. Кузьмину удалось создать уникальный, не имеющий аналогов в культовом зодчестве, нарядный и светлый храм.

Уникальность Дворцовой церкви состоит еще и в том, что в годы Великой Отечественной войны храм не погиб в пламени пожара. Сегодня посетители могут увидеть подлинную декоративную отделку середины ХIХ века.

После революции 1917 года Дворцовая церковь была закрыта. В советское время здесь была размещена библиотека сначала Высшего училища морских инженеров, затем института «Электронстандарт». По инициативе сотрудников музея в 2003 году в Дворцовой церкви вновь стала совершаться литургия.

В 2016 году церковь закрылась для проведения реставрационных работ. Были воссозданы иконостас с живописным убранством и витражи, выполненные по старинной технологии художником-витражистом Е. Ю. Ивановым. Главным открытием реставраторов стали живописные изображения херувимов в кессонах купола. Эти картины считались утраченными, но во время расчистки штукатурного слоя советского периода обнаружилось, что под ним, укрытые листами плотной бумаги, сохранились 94 из 120 ликов, исполненных в середине XIX века на картоне. Сейчас они отреставрированы и заняли свое историческое место.

В настоящее время в церкви можно увидеть иконописные произведения XVIII–XXI веков.

В середине 1790-х годов при перестройке архитектором Винченцо Бренной в Гатчинском дворце появилась искусно стилизованная имитация парковой беседки: расписные трельяжные решетки на сводах оплетены плющом, их окружают гирлянды цветов, стены уютно скруглены. С одной стороны зала за окнами видны настоящие парковые пейзажи, а с другой в простенках им вторят живописные полотна Семена Федоровича Щедрина. Большое количество золоченой мебели контрастирует с парковой зеленью и создает ощущение роскоши. Оконные драпировки и обивка кресел выполнены из плотной декоративной ткани в технике «брокатель», воссозданной в 2022 году во Франции. Небольшой по размеру интерьер Овальной комнаты станет одним из самых эффектных среди других Парадных залов.

Предцерковная комната - небольшое светлое помещение, из которого по Чугунной лестнице можно спуститься в Дворцовую церковь. Как и в царское время стены украшены картинами. Посетители могут увидеть произведения живописи западноевропейских и русских мастеров, в основном, на евангельские темы.

Источник: Администрация Петербурга
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район
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