Выставка «Впервые в СССР. Возвращение храмов верующим Ленинграда»

Выставка архивных документов, посвящённая возвращению храмов верующим, открылась в ротонде Мариинского дворца 17 мая. Возвращать верующим храмы начали ещё в Советском Союзе, причём за несколько лет до начала перестройки. Пионером в восстановлении исторической справедливости стал именно Ленинград. Решающая заслуга в этом принадлежит тогдашнему руководителю города – председателю Ленгорисполкома Владимиру Яковлевичу Ходыреву.

Как отметил Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко: «Остаётся только догадываться, сколько сил понадобилось Владимиру Яковлевичу, чтобы исправить ошибки прошлого. Начать работу по возрождению петербургских храмов, большинство из которых в те времена использовались под склады или были просто закрыты».

Самым сложным в этой ситуации было то, что до Владимира Ходырева подобных решений никто не принимал. Недаром в названии выставки есть слова «впервые в СССР». Об этом говорила и Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина: «Есть решения сиюминутные, а есть те, у которых большая долгосрочная перспектива. И оценку влиянию которых на нашу жизнь мы можем дать только через много лет. Очень легко принимать ежедневные и очень трудно – стратегические. И очень важно эти стратегические решения не пропустить. Для этого нужно иметь очень большое гражданское мужество».

На открытии выставки присутствовал и сам главный её герой – Владимир Яковлевич Ходырев. Он рассказал, что решение о возвращении храмов поддержали многие его коллеги в советском Ленинграде. В результате наш город стал пионером в этом благом деле: «Как это я – большевик, коммунист со стажем с 1953 года смог принять решение о возвращении храмов? Я могу сказать, что был не одинок. Меня поддержали и Смольный, и Ленгорисполком. И мы вместе проводили эту линию. И после того как мы начали сотрудничать с церковью в Ленинграде, возвращать храмы начали по всей России».

Напомним, Владимир Ходырев, занимая пост председателя Ленгорисполкома с 1983 года, подписал ряд важных решений: о передаче церковной общине часовни Ксении Блаженной, о возвращении верующим различных конфессий девяти храмов и части зданий Иоанновского женского монастыря. Под руководством Ходырева в 1989 году началось возрождение Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, подворье которого в том же году начали создавать в Северной столице. С конца 1980-х годов из Музея истории религии были возвращены церкви мощи святого князя Александра Невского, Соловецких чудотворцев, преподобного Серафима Саровского. В это же время были прославлены покровители Санкт-Петербурга: святой праведный отец Иоанн Кронштадтский и святая блаженная Ксения Петербургская.