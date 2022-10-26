ента новостей

11:02
В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки
10:51
В Петербурге по «горячим следам» задержали злоумышленника, который во время ссоры ножом убил мужчину
10:42
Собрали помощь для мобилизованных
10:39
В Колпино мужчина произвел несколько выстрелов в находившихся в автомобиле двоих мужчин
10:32
В Петербурге после столкновеня двух иномарок пострадала 16-летняя пассажирка
10:26
В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали «лжемастера», похитившего денежные средства пенсионера
10:21
В Приморском районе задержали мужчину, пытавшегося похитить у пенсионерки крупную сумму денег
10:17
Выставка детского рисунка «Наш Адмиралтейский район»
10:14
В Приозерске пенсионерка передала лжебанкиру более 800 тысяч рублей
10:07
На трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют движение в сторону Петербурга
09:59
В Кировске пенсионерка отдала телефонным аферистам 80 тысяч рублей
09:56
С интернетом все нормально
09:25
В Ленобласти пенсионер надругался над 5-летней девочкой
09:13
Чем опасен круассан?
09:09
В Металлострое мощнейший пожар площадью 12 тысяч кв. метров
21:13
«Динамо-ЛО» пока не конкурент московскому «Динамо», хотя во второй партии борьба была острой
16:14
В Курортном районе обнаружили нелегальную пилораму
16:04
Несколько человек погибли в результате рейда объединенных сил безопасности Израиля на Западном берегу
14:48
В Ленобалсти столкнулись "Хендэ Элантра" и "УАЗ Патриот", пострадали трое
14:27
Блестящие победы шахматистов СПбГМТУ
13:44
В Петербурге задержали автомобильного вора
13:11
В Петербурге задержан угонщик «каршеринга»
12:49
В Петергофе задержан 19-летний парень, обманувший пенсионерку в Колпино
12:34
Бюджетно-финансовый комитет поддержал законопроект о бюджете города на ближайшие три года
12:23
Во Фрунзенском районе задержали мужчину, обманувший пенсионерку
11:58
В Санкт-Петербурге пройдет театральный фестиваль «Знание.Театр»
10:07
На трассе Р-23 в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Санкт-Петербурга
10:05
В Сосновом Бору кроссовер вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб
09:48
Под Гатчиной микроавтобус вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб
09:44
Стали производить лифты
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка детского рисунка «Наш Адмиралтейский район»

Выставка детского рисунка «Наш Адмиралтейский район»

0
42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце открылась выставка детского рисунка «Наш Адмиралтейский район»

Экспозиция работ учеников детской школы искусств им. Д.С. Бортнянского «Наш Адмиралтейский район» открылась сегодня в Мариинском дворце. Выставка посвящена 318-летию со дня образования Адмиралтейского района.

С приветственным словом к юным творцам, их педагогам и гостям мероприятия обратился заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

– Мы сегодня открываем выставку детских рисунков, но я вам скажу откровенно, что называть эти картины детскими рисунками, с моей точки зрения, не очень правильно. Потому что это прекрасные, зрелые работы. Для тех ребят и преподавателей, кто вложил свою душу в эти произведения, кто старался, это большой успех. Так получилось, что большинство символов Санкт-Петербурга расположены в Адмиралтейском районе. Каждый день мы проходим мимо этих зданий и сооружений. Отрадно, что наши юные художники по-своему передали непреходящую красоту архитектурного наследия и заставили нас увидеть новое в привычных образах, – сказал Николай Бондаренко.

Он подчеркнул, что район развивается несмотря на самодостаточность, заложенную создателями городского пространства. В нём появляются новые объекты благоустройства, украшаются внутридворовые территории. Власти делают всё, чтобы здесь было уютно и приятно жить, заверил собравшихся глава района Сергей Оверчук. Он отметил, что юбилейные мероприятия впервые открываются экспозицией детских рисунков и высказал надежду, что это событие станет традиционным.

Выставка «Наш Адмиралтейский район» проводится в рамках Фестиваля искусств, приуроченного к 318-летию со дня основания района. Его основные мероприятия завершатся 3 ноября. Датой образования района считается 5 ноября 1704 года, когда была заложена Адмиралтейская верфь.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-06-2022, 19:38
Победителей конкурса детского рисунка «Моя Россия» наградили
24-06-2022, 19:20
В Мариинском дворце открылась фотовыставка в честь 100-летия Кабардино-Балкарской Республики
30-05-2022, 20:04
Работы юных художников украсят город к 350-летию Петра Первого
14-09-2022, 13:46
В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная легендарному Рудольфу Абелю
13-10-2022, 12:38
Выставка «ЭтноМиражи»
27-07-2022, 20:04
В Адмиралтейском районе тушили пожар в подвале дома

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
39
Сегодня, 10:32
В Петербурге после столкновеня двух иномарок пострадала 16-летняя пассажирка
0
110
Вчера, 14:48
В Ленобалсти столкнулись "Хендэ Элантра" и "УАЗ Патриот", пострадали трое
0
121
Вчера, 10:05
В Сосновом Бору кроссовер вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб
0
127
Вчера, 09:48
Под Гатчиной микроавтобус вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб
Наверх