Выставка детского рисунка «Наш Адмиралтейский район»

Экспозиция работ учеников детской школы искусств им. Д.С. Бортнянского «Наш Адмиралтейский район» открылась сегодня в Мариинском дворце. Выставка посвящена 318-летию со дня образования Адмиралтейского района.
С приветственным словом к юным творцам, их педагогам и гостям мероприятия обратился заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.
Он подчеркнул, что район развивается несмотря на самодостаточность, заложенную создателями городского пространства. В нём появляются новые объекты благоустройства, украшаются внутридворовые территории. Власти делают всё, чтобы здесь было уютно и приятно жить, заверил собравшихся глава района Сергей Оверчук. Он отметил, что юбилейные мероприятия впервые открываются экспозицией детских рисунков и высказал надежду, что это событие станет традиционным.
Выставка «Наш Адмиралтейский район» проводится в рамках Фестиваля искусств, приуроченного к 318-летию со дня основания района. Его основные мероприятия завершатся 3 ноября. Датой образования района считается 5 ноября 1704 года, когда была заложена Адмиралтейская верфь.