Выставка детского рисунка «Наш Адмиралтейский район»

Экспозиция работ учеников детской школы искусств им. Д.С. Бортнянского «Наш Адмиралтейский район» открылась сегодня в Мариинском дворце. Выставка посвящена 318-летию со дня образования Адмиралтейского района.

С приветственным словом к юным творцам, их педагогам и гостям мероприятия обратился заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

– Мы сегодня открываем выставку детских рисунков, но я вам скажу откровенно, что называть эти картины детскими рисунками, с моей точки зрения, не очень правильно. Потому что это прекрасные, зрелые работы. Для тех ребят и преподавателей, кто вложил свою душу в эти произведения, кто старался, это большой успех. Так получилось, что большинство символов Санкт-Петербурга расположены в Адмиралтейском районе. Каждый день мы проходим мимо этих зданий и сооружений. Отрадно, что наши юные художники по-своему передали непреходящую красоту архитектурного наследия и заставили нас увидеть новое в привычных образах, – сказал Николай Бондаренко.

Он подчеркнул, что район развивается несмотря на самодостаточность, заложенную создателями городского пространства. В нём появляются новые объекты благоустройства, украшаются внутридворовые территории. Власти делают всё, чтобы здесь было уютно и приятно жить, заверил собравшихся глава района Сергей Оверчук. Он отметил, что юбилейные мероприятия впервые открываются экспозицией детских рисунков и высказал надежду, что это событие станет традиционным.

Выставка «Наш Адмиралтейский район» проводится в рамках Фестиваля искусств, приуроченного к 318-летию со дня основания района. Его основные мероприятия завершатся 3 ноября. Датой образования района считается 5 ноября 1704 года, когда была заложена Адмиралтейская верфь.