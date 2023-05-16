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Питерец.ру » Культура » Выставка Виктории Ивановой «Лес»

Выставка Виктории Ивановой «Лес»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Виктории Ивановой

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Виктории Ивановой, чьи живописные произведения и цифровые иллюстрации подтверждают: тьма не может существовать без света

  • Около 40 произведений, объединенных духом романтизма
  • Сказки братьев Гримм, переведенные на язык актуальной массовой культуры, где монстры могут быть пугающими и милыми одновременно
  • Масляная живопись, в которой зритель сможет понаблюдать за летаргическим сном природы

На выставке Виктории Ивановой в Эрарте представлена серия из 39 цифровых иллюстраций к самым кровожадным и пугающим современного читателя сказкам братьев Гримм. Исторически появление этого собрания связано с запросом немецкого общества на становление национального самосознания в эпоху Наполеоновских войн. Столкнувшиеся с ужасами войны романтики, когда-то боготворившие вершителя истории, поспешили отыскать для себя новых героев в народных песнях и сказаниях. Примерно в это же время философ Иоганн Готлиб Фихте заговорил о духе народа. Встретившись в сказках братьев Гримм с образами выколотых терновником глаз или сценами людоедства, невольно задаешься вопросом: не это ли проявление «духа нации»? В своей художественной практике Виктория Иванова обращается именно к этой, вытесненной литературной традицией стороне сказок Якоба и Вильгельма Гримм — к подсознательному «духу нации». Художник не демонизирует персонажей, а скорее переводит сказки на язык актуальной массовой культуры, где монстры могут быть пугающими и милыми одновременно. Так и Румпельштильцхен был бы довольно забавным героем, если бы не грабительские условия его договора, согласно которым в награду за оказание волшебной услуги он получал от «заказчика» первенца. Но в народной традиции свои представления о справедливости, и зло так или иначе всегда оказывается посрамленным: в сказке гнусный карлик от ярости разрывает себя напополам. Смешно и жутко одновременно.

С романтиками творчество Виктории Ивановой роднит и живописная серия «Лес». Как известно, романтический пейзаж — это метафизическая традиция: прикосновение внутреннего духа человека к духу внешнему, растворенному в природе. Изображение не действительности, а ландшафта души художника. Романтики открыли миру тему руин и спящих под снегом голых ветвей. Формально картины Виктории Ивановой не являются пейзажами. Деревья выглядят безжизненными и надломленными — как объекты аллегорического натюрморта. Этой серией художник утверждает, что тьма не может существовать без света. Непроглядную мглу небытия рассекают, подобно лучам, стволы, которые сами же и являются источниками какого-то волшебного света. Эти сухие коряги преодолевают саму идею смерти, поскольку внутри сгнивших стволов и под остатками коры продолжается невидимая глазу жизнь жучков и лишайников. В картинах Виктории Ивановой мы наблюдаем летаргический сон природы, то есть не «мертвую натуру», а скорее «тихую жизнь».

Автор о себе и своем творчестве:

«Творчество — то, что наполняет мою жизнь хоть каким-то смыслом и стимулирует вставать по утрам. По натуре я депрессивный человек, с самого детства любящий уединение и находящий силу в природе, любовь — в животных, а магию — в деталях.

Мое искусство наполнено внутренним светом, пробивающимся через сгустки тьмы. Оно отражает внутреннее самоощущение, его изменения на фоне реальности, в которой мы живем, бодрствуя или во сне. Создавать миры и делать их материальными с помощью изобразительного языка, сбегать в них от обыденности и теряться в собственной мифологии, с головой погружаясь в личные мистерии, — мое самое любимое занятие на свете.

Увлечение эзотерикой, а также тяга к хоррору и потустороннему отражены в моем творчестве и являются главной его темой. Стык миров живых и мертвых, вечная дуальность и эфир как пятая стихия вокруг и внутри. То, что нельзя увидеть, но можно почувствовать, то, что большинство отвергает и заглушает внутри себя, искусство недосказанности и умение читать между строк — вот что всегда привлекало и продолжает меня привлекать. То, на что нельзя найти конечного ответа, но можно интерпретировать бесконечное множество раз по-своему.

Как говорил Алистер Кроули, всё есть магия».

Виктория Иванова. Лес

Даты проведения выставки: 17 мая 2023 – 13 августа 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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