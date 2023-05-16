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Питерец.ру » Культура » Выставка «Медвежья азбука»

Выставка «Медвежья азбука»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку линогравюр Дениса Булавинцева

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку линогравюр Дениса Булавинцева, в которых художник обращается к злободневным и одновременно вечным для русской культуры темам.

· Азбука для тех, кто давно научился читать, — для взрослых

· Русский национальный характер, воплощенный в классическом образе

· Серия линогравюр, выполненная в лучших традициях русского лубка

Выставка «Медвежья азбука» в Эрарте знакомит зрителя с 88 линогравюрами (так называется способ гравирования по линолеуму) воронежского художника Дениса Булавинцева. В своей серии автор обращается к злободневным и одновременно вечным для русской культуры темам. Это выполненная в лучших традициях русского лубка азбука для тех, кто давно научился читать, — для взрослых.

Антропоморфный медведь — главный герой азбуки Дениса Булавинцева — воплощает в себе национальный характер, вбирая в себя самые разные черты загадочной русской души, в которой нередко сочетается несочетаемое. Художник изображает медведя в совершенно разных ипостасях: он то олицетворяет Святой Дух, то предстает в образе пропойцы. Герой Дениса Булавинцева уже давно приручен людьми — от них он перенял и пороки, и добродетели. Эта традиция уходит корнями в русские народные сказки, где медведь отождествлялся с человеком и был наделен человеческими чертами характера.

Автор «Медвежьей азбуки» называет свои линогравюры неолубком и говорит о своем замысле так: «Тема выставки изначально навеяна штампами о России или, точнее, штампами про штампы — что мы о них думаем, что они думают про нас... Дескать, там у них всегда зима, по улицам слоняются пьяные медведи в ушанках и с балалайками, все пьют только водку и ездят на танках. Но такой подход был только в самом начале серии, это лишь одна из граней. Дальше вымышленный мир зажил собственной жизнью. Образный строй стал более широким: в серии можно найти отсылки и к Кустодиеву, и к трем богатырям, и к советскому плакату, и к почтовым открыткам, и к монументальному искусству. Получившаяся вселенная в общем-то не замышлялась как прямое отражение действительности. Это достаточно отвлеченная фантазия, нечто самобытное, сочетающее одновременно черты царской, советской и современной России». Денис Булавинцев продолжает работу над серией: поскольку сама жизнь продолжает подкидывать художнику новые и новые сюжеты, этот процесс бесконечен.

Выставка Дениса Булавинцева организована благодаря форме обратной связи на сайте музея. Эрарта предоставляет возможность художникам, работающим в самых разных жанрах, найти своего зрителя, а посетителям музея — познакомиться с оригинальными произведениями авторов.

Даты проведения выставки: 17 мая 2023 – 13 августа 2023
Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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