В Петербурге открылась уникальная цифровая выставка советской моды

Интерактивная выставка «Красота требует 2.0. История советской моды» открылась для горожан в арт-пространстве Zarenkov Gallery. Она организована по итогам проектной школы в рамках конкурса St. Petersburg Young Design и является результатом совместного проекта Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт‑Петербурга, Университета промышленных технологий и дизайна и Архивного комитета Санкт‑Петербурга.

Выставка состоит из трех частей, которые знакомят посетителей с основными этапами развития моды в СССР, фотодокументами, периодическими изданиями, предметами быта и культовыми элементами гардероба, ставшими символами советской эпохи.

Центральное место выставочного пространства занимают экспонаты для виртуальной примерки одежды и аксессуаров тех лет в дополненной реальности. Их реконструировали молодые диджитал-дизайнеры, студенты Университета промышленных технологий и дизайна. Пространство галереи оснащено гаджетами и зеркалами для того, чтобы гости смогли «надеть» на себя советскую одежду и головные уборы и посмотреть, как бы они выглядели в то время. Завершает выставку цифровой показ, воссоздающий визуальный образ одежды и окружения Советского Союза.

Как отметил вице-губернатор Владимир Княгинин, открытие этой выставки стало важным событием в культурной жизни города. С помощью новейших технологий ее организаторам удалось актуализировать прошлое и передать его особую атмосферу нынешнему поколению.

«Создатели интерактивной экспозиции смогли не только собрать уникальное архивное наследие той эпохи, но и представить его в интересной для современного восприятия форме. Здесь черпается вдохновение, ищутся некие образы и возвращается к жизни история наших предшественников.

Уверен, что это перспективное начинание при участии Университета промышленных технологий и дизайна будет иметь дальнейшее продолжение в виде новых совместных проектов с культурными учреждениями и творческими пространствами города», - подчеркнул Владимир Княгинин.

Техническую поддержку при создании цифровых костюмов оказывала Лаборатория виртуальной моды и цифрового дизайна СПбГУПТД, где находится оборудование для сканирования человека, сбора его обмеров и получения цифровых аватаров, а также программное обеспечение для создания виртуальной одежды и работы с трехмерной компьютерной графикой. Студенты уже на этапе обучения развивают новый для России рынок высокотехнологичной моды, запускают собственные стартапы, предлагая ИТ-компаниям инновационные продукты, и параллельно ведут выставочную деятельность.

«Сегодня дизайнеры и бренды создают цифровые прототипы новых коллекций, а многие блогеры покупают цифровую одежду для фотографий в социальных сетях. Мы же использовали эту технологию для исторической реконструкции. Это актуально, так как значительное количество исторических костюмов утрачено или повреждено. Компьютерная реконструкция одежды, которая позволяет восстанавливать изделия в виртуальной реальности и значительно расширяет возможности экспонирования одежды за счет цифровых технологий», - рассказала куратор магистратуры по направлению Fashion Tech СПбГУПТД, продюсер проекта Полина Егармин.

Собрать документальные материалы по периодам советской моды и найти лекала для пошива одежды кураторам проекта помогли специалисты Архивного комитета Санкт‑Петербурга. «Мы привыкли считать, что мода — изменчивое явление. Однако при этом, мода постоянно возвращается. Стоит только заглянуть в архивы, посмотреть модные журналы, выкройки, лекала и фотографии прежних времен и можно моментально найти десятки пересечений с тенденциями нашего времени. Обращение к архивным документам дает не только необходимую базу для понимания современной моды, но и вдохновение для рождения новых идей. Поэтому для современных молодых дизайнеров архивные документы являются источником вдохновения в создании новых коллекций и тенденций», - отметила куратор выставки от Архивного комитета Ирина Лисицына.

В общей сложности молодыми диджитал-дизайнерами было создано 37 образов для виртуальной примерки. Все они представлены на выставке в арт-пространстве Zarenkov Gallery, работа которой продлится до 26 февраля.