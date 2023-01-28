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Питерец.ру » Культура » В Петербурге открылась выставка «Особая награда»

В Петербурге открылась выставка «Особая награда»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Северной столице открылась выставка «Особая награда»

В Музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» стартовала выставка «Особая награда». Торжественное открытие приурочили к 79-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Участие в мероприятии принял депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Далматов.

Парламентарий осмотрел экспозицию, посвященную истории медали «За оборону Ленинграда», и поблагодарил организаторов проекта от лица спикера Законодательного Собрания Александра Бельского:

— Борьба за светлое будущее города на Неве шла не только на передовой. Огромный вклад в Победу неустанно вносили жители осажденного Ленинграда. Несмотря на истощение, холод, вражеские обстрелы, они продолжали работать. Стояли у станков, рыли окопы, лечили раненых, поддерживали городское хозяйство. Огромное спасибо всем причастным к созданию выставки. Рассказывая об особой награде — медали «За оборону Ленинграда», — вы сохраняете память о подвиге тружеников тыла.

Алексей Далматов рассказал, что в его семейном архиве также хранится своя «особая награда» - медаль «За оборону Ленинграда», принадлежащая его бабушке Ирине Анатольевне Снегиревой (Земцовой).

Отметим, экспозиция — часть масштабного проекта «Герои обороны Ленинграда», запущенного изданием «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». Выставка работает в мультимедийном формате: интерактивные стенды с историческими проекциями дополняют традиционные экспонаты: настоящая медаль «За оборону Ленинграда» с информацией о ее создании и чеканке, воспоминания героев, получивших эту награду, уникальные архивные фотографии и костюмы тех лет.

«За оборону Ленинграда» — медаль Советского Союза за Вторую мировую войну. Была учреждена 22 декабря 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Одна из первых советских медалей военного времени. Первое награждение состоялось 3 июня 1943 года на торжественном собрании в Смольном. До 1945 года ее вручили порядка 600 тыс. участникам обороны Ленинграда. На 1985 год медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 1,5 млн человек. Среди них — 15 тыс. блокадных детей и подростков.

Источник: ЗАКС
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