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Питерец.ру » Общество » Росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Ленточка Ленинградской Победы»

Росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Ленточка Ленинградской Победы»

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89
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Ленточка Ленинградской Победы»

В Санкт-Петербурге военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии присоединились к проходящей в эти дни Всероссийской акции «Ленточка Ленинградской Победы», посвященной 80-й годовщине прорыва немецко-фашистской блокады Ленинграда.
Росгвардейцы разместили ленточку на форменном обмундировании, в котором они круглосуточно несут службу по обеспечению общественной безопасности и охране важных государственных объектов.
Ленточка Ленинградской Победы повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда» и состоит из полос ткани двух цветов: оливкового и зеленого. Медалью «За оборону Ленинграда» награждались все участники обороны Ленинграда: военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД.

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