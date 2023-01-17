Росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Ленточка Ленинградской Победы»

В Санкт-Петербурге военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии присоединились к проходящей в эти дни Всероссийской акции «Ленточка Ленинградской Победы», посвященной 80-й годовщине прорыва немецко-фашистской блокады Ленинграда.

Росгвардейцы разместили ленточку на форменном обмундировании, в котором они круглосуточно несут службу по обеспечению общественной безопасности и охране важных государственных объектов.

Ленточка Ленинградской Победы повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда» и состоит из полос ткани двух цветов: оливкового и зеленого. Медалью «За оборону Ленинграда» награждались все участники обороны Ленинграда: военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД.