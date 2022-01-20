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Питерец.ру » Культура » Выставка «Растревоженная память»

Выставка «Растревоженная память»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – моя история» состоится торжественное открытие выставки «Растревоженная память»

28 января в 15.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится торжественное открытие выставки «Растревоженная память», приуроченной к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На выставке будет представлено более восьмидесяти работ мастеров студии
флористики «Волшебная соломка» СПб ГБУК «Культурно-досуговый комплекс «Красносельский».

Руководитель студии Георгий Павлович Энгельке пережил блокаду в Ленинграде. Пятилетний мальчик навсегда запомнил страшные дни. Память сердца хранит образ опухшей от голода матери, страдания людей, находившихся рядом. Невыносимый голод, холод, смерть, бесконечные бомбежки не изуродовали душу маленького ребенка, он выжил и стал художником, использующим в творчестве самый лучистый, теплый     и хлебный материал - соломку. Свои воспоминания, чувства, мысли мастер перенес в картины.

Мастера студии под руководством Георгия Энгельке создают картины из стеблей ржи, пшеницы, овса, ячменя и тритикале. На представленных работах можно увидеть узнаваемые блокадные символы и сцены блокадной жизни, знакомые по сохранившимся фотоснимкам осажденного Ленинграда.

Во время торжественного открытия прозвучат песни военных лет в исполнении лауреата международных конкурсов, солиста Петербург-концерта Сергея Русанова.

Сразу после открытия выставки первые посетители смогут не только осмотреть экспозицию, но и принять участие в мастер-классах по изготовлению поделок из соломки.

Выставка будет расположена в атриуме Исторического парка и продлится до 20 февраля 2022 года.

Вход на выставку свободный. Возрастное ограничение 0+.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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