Обновленное музейное пространство «Астрача, 1941» в Бокситогорском районе Ленобласти откроется 2 декабря

Обновленное музейное пространство «Астрача, 1941» в Бокситогорском районе Ленинградской области откроется 2 декабря после завершившихся здесь недавно ремонтных работ.
Посетителей ждет экспозиция «Война глазами Павлика и Пауля», основанная на реальных событиях.
В этом году выставку временно открывали в честь празднования Дня Победы — в течение нескольких майских дней посетители могли познакомится с иммерсионной экспозицией.
Русский Павлик – это Павел Васильевич Светлов, почетный гражданин Тихвина, автор книги о своем военном детстве «Мальчишки из Тихвина».
Немецкий Пауль – Пауль Балтус, спасенный советским офицером Иваном, главный герой произведения о войне немецкой писательницы Анны Тукерманн.
Еще одна особенность музея — посетители могут взаимодействовать с подлинными предметами военного времени: сесть за довоенную школьную парту, потрогать вещи, старые игрушки, подержать в руках фотографии, прикоснуться к патефону. Связующей нитью экспозиции является аудиоспектакль по мотивам воспоминаний главных героев.