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Питерец.ру » Культура » Обновленное музейное пространство «Астрача, 1941» в Бокситогорском районе Ленобласти откроется 2 декабря

Обновленное музейное пространство «Астрача, 1941» в Бокситогорском районе Ленобласти откроется 2 декабря

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Обновленное музейное пространство «Астрача, 1941» в Бокситогорском районе Ленинградской области откроется 2 декабря

Обновленное музейное пространство «Астрача, 1941» в Бокситогорском районе Ленинградской области откроется 2 декабря после завершившихся здесь недавно ремонтных работ.

Посетителей ждет экспозиция «Война глазами Павлика и Пауля», основанная на реальных событиях. 

«Мультимедийная экспозиция «Война глазами Павлика и Пауля» — это реальная история о войне и послевоенной жизни, изложенная детьми — русским Павлом и немцем Паулем. Сам музей располагается в единственном здании, сохранившемся в деревне Астрача после боев за взятие Тихвина 1941 года», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. 

В этом году выставку временно открывали в честь празднования Дня Победы — в течение нескольких майских дней посетители могли познакомится с иммерсионной экспозицией.  

Русский Павлик – это Павел Васильевич Светлов, почетный гражданин Тихвина, автор книги о своем военном детстве «Мальчишки из Тихвина». 

Немецкий Пауль – Пауль Балтус, спасенный советским офицером Иваном, главный герой произведения о войне немецкой писательницы Анны Тукерманн.

Еще одна особенность музея — посетители могут взаимодействовать с подлинными предметами военного времени: сесть за довоенную школьную парту, потрогать вещи, старые игрушки, подержать в руках фотографии, прикоснуться к патефону. Связующей нитью экспозиции является аудиоспектакль по мотивам воспоминаний главных героев.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район
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