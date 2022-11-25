Обновленное музейное пространство «Астрача, 1941» в Бокситогорском районе Ленобласти откроется 2 декабря

Обновленное музейное пространство «Астрача, 1941» в Бокситогорском районе Ленинградской области откроется 2 декабря после завершившихся здесь недавно ремонтных работ.

Посетителей ждет экспозиция «Война глазами Павлика и Пауля», основанная на реальных событиях.

«Мультимедийная экспозиция «Война глазами Павлика и Пауля» — это реальная история о войне и послевоенной жизни, изложенная детьми — русским Павлом и немцем Паулем. Сам музей располагается в единственном здании, сохранившемся в деревне Астрача после боев за взятие Тихвина 1941 года», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В этом году выставку временно открывали в честь празднования Дня Победы — в течение нескольких майских дней посетители могли познакомится с иммерсионной экспозицией.

Русский Павлик – это Павел Васильевич Светлов, почетный гражданин Тихвина, автор книги о своем военном детстве «Мальчишки из Тихвина».

Немецкий Пауль – Пауль Балтус, спасенный советским офицером Иваном, главный герой произведения о войне немецкой писательницы Анны Тукерманн.

Еще одна особенность музея — посетители могут взаимодействовать с подлинными предметами военного времени: сесть за довоенную школьную парту, потрогать вещи, старые игрушки, подержать в руках фотографии, прикоснуться к патефону. Связующей нитью экспозиции является аудиоспектакль по мотивам воспоминаний главных героев.