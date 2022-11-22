ента новостей

12:14
В Колпино на пожаре погиб бездомный
12:10
В Жихарево из квартиры медсестры вынесли более полумиллиона рублей
12:00
В Тихвине пенсионерка продиктовала данные карты мошеннику после получения СМС
11:45
В Ленобласти в канализационном коллекторе обнаружили тело женщины
11:41
В Ленобласти стартует программа школьного футбола
11:35
В Выборге задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
11:32
В ДТП в Московском районе пострадали два человека
11:26
В Петербурге задержан злоумышленник обманувший пенсионерку
11:20
В Петербурге задержали мигранта угнавшего каршеринговый автомобиль
09:48
Вспоминаем «Дорогу жизни»
09:03
«Газпром» штрафовать не будут
08:37
«Госуслуги» для иностранцев
00:15
ЧМ–2022: Сенегал без Мане проиграл Нидерландам, а Бэйл забил спасительный для Уэльса гол с пенальти
20:40
Молодёжный парламент: призывников нужно обеспечить правом трудоустройства без испытательного срока
20:32
В Гатчине представили спектакль о трагедии 214 детей-инвалидов Ейского детского дома, погибших от рук фашистских оккупантов
20:29
Завершены работы по восстановлению газоснабжения во Всеволожском районе Ленобласти
20:25
Законопроект о защите традиционных ценностей готов ко второму чтению
20:22
Связываемая с Бегловым «Группа ЛСР» хочет в судебном порядке оспорить результаты общественной экспертизы о вреде намыва
19:44
Лишившись вратаря в начале матча, сборная Ирана потерпела крупное поражение от Англии со счётом 2:6
17:39
Арктический зимний сезон в «Никольском дворе» стартует 1 декабря
17:33
Депутат «Единой России» Михаил Романов предложил губернатору Петербурга расположить в особняке Брусницыных на Кожевенной линии Дворец бракосочетаний
17:16
350 участников проекта "День ангела" обрели семью
17:10
Итоги заседания Президиума СПбГО ВООПИК
17:08
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей сожительницы
14:47
В Петербурге в этом году отремонтированы 29 пришкольных стадионов
13:19
«Единая Россия» в Петербурге пригласила детей на мюзикл «Остров сокровищ»
12:47
В Гатчинском парке «Сильвия» появился мемориал жертвам фашистских карателей
11:13
В Петербурге молодая женщина родила дочь и выбросила в окно
11:07
В Петербурге молодая женщина выпала с 5-го этажа
10:53
Газоснабжение восстановили
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Ленобласти стартует программа школьного футбола

В Ленобласти стартует программа школьного футбола

0
51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленинградской области стартует программа школьного футбола

В роли наставников на мастер-классах для школьников выступят игроки футбольного клуба «Ленинградец».

Мастер-классы организованы областным футбольным клубом совместно с Федерацией футбола Ленинградской области. Занятия пройдут в школах — участницах стратегического проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». В Ленинградской области в проекте РФС участвуют 30 образовательных учреждений. Первый мастер-класс состоится 24 ноября в школе N 6 Выборга. 

«Главная задача мастер-классов заключается в том, чтобы познакомить ребят с футболом. Уверен, что после знакомства с игроками областного футбольного клуба «Ленинградец» на поле, многие из них захотят продолжить тренировки в школьных секциях и районных детско-юношеских командах. Для тренеров футбольного клуба спортивные мероприятия в школах — это возможность найти талантливых детей», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, курирующий развитие спорта в регионе. 

Следующий мастер-класс пройдёт в одной из гатчинских школ 30 ноября.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть футбол
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-08-2022, 12:42
«Мы в игре. Лето в Санкт-Петербурге» — футбольный фестиваль для девочек
30-03-2018, 14:52
В Петербурге директор мини-футбольного клуба подозревается в мошенничестве
1-10-2021, 11:52
Интерактивные мастер-классы ко Дню пожилого человека
7-10-2022, 10:49
В Петербурге в честь дня рождения Владимира Путина пройдет мастер-класс по самбо
26-05-2016, 18:31
Ко Дню Рождения футбольного клуба Зенит
13-11-2012, 14:07
Сегодня 59-й день рождения отмечает легендарный футболист и тренер «Зенита» Анатолий Давыдов

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 11:32
В ДТП в Московском районе пострадали два человека
0
220
Вчера, 10:36
В ДТП у заправки в Новом Девяткино пострадал водитель BMW
0
142
Вчера, 10:09
В Красном селе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
0
230
20-11-2022, 12:48
Судебный пристав из Петербурга устроил ДТП, в котором погиб его коллега
Наверх