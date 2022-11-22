В Ленобласти стартует программа школьного футбола

В роли наставников на мастер-классах для школьников выступят игроки футбольного клуба «Ленинградец».

Мастер-классы организованы областным футбольным клубом совместно с Федерацией футбола Ленинградской области. Занятия пройдут в школах — участницах стратегического проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». В Ленинградской области в проекте РФС участвуют 30 образовательных учреждений. Первый мастер-класс состоится 24 ноября в школе N 6 Выборга.

«Главная задача мастер-классов заключается в том, чтобы познакомить ребят с футболом. Уверен, что после знакомства с игроками областного футбольного клуба «Ленинградец» на поле, многие из них захотят продолжить тренировки в школьных секциях и районных детско-юношеских командах. Для тренеров футбольного клуба спортивные мероприятия в школах — это возможность найти талантливых детей», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, курирующий развитие спорта в регионе.

Следующий мастер-класс пройдёт в одной из гатчинских школ 30 ноября.