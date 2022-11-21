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Питерец.ру » Культура » Итоги заседания Президиума СПбГО ВООПИК

Итоги заседания Президиума СПбГО ВООПИК

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина прошел Президиум городского отделения ВООПИК

17 ноября, в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина (Университетская наб., д. 17) прошел Президиум городского отделения ВООПИК.

В начале заседания члены Президиума обсудили важный вопрос о состоянии и мерах по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Салтыковой», расположенного по адресу: Большая Морская ул., 51.

О текущем состоянии объекта участникам рассказал автор проекта приспособления к современному использованию Никита Явейн. Члены Президиума единодушно высказались о необходимости незамедлительного проведения противоаварийных работ и устройства временной кровли. Участники мероприятия отметили важность расчистки территории объекта от мусора, чтобы битый кирпич не примыкал к стенам и не провоцировал намокание кладки, что чрезвычайно негативно отразится на состоянии здания.

По результатам обсуждения было принято Решение Президиума, в котором говорится о необходимости незамедлительно дать возможность провести на объекте техническое обследование и противоаварийные работы. Письма с Решением будут направлены в адрес собственника объекта, КГИОП и следственных органов.

Президиум рассмотрел итоги работы выполненной ООО «НИиПИ Спецреставрация» по заказу КГИОП по теме: «О подготовке материалов по обоснованию проекта объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в целях установления границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон, включая обоснование историко-градостроительной ценности в отношении объектов ценной средовой застройки, относящейся к периоду до 1917 года в границах зон охраны, утвержденных Законом Санкт-Петербурга 19.01.2009 № 820-7, а также выявленных объектов культурного наследия и иных объектов, в целях сохранения исторической среды объектов культурного наследия».

Заместитель главы КГИОП Алексей Михайлов рассказал об общих принципах, которые стояли перед разработчиками этой документации. В ходе обсуждения итогов работы прозвучало много предложений от участников заседания. Президиум принял к сведению масштабность и серьезность проделанной работы. Учитывая значимость сохранения объектов средовой застройки, обсуждение будет продолжено в рамках специальной рабочей группы, состав которой определен решением Президиума. Рабочая группа в соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга совместно с КГИОП приступит к своей работе.

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