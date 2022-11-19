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Питерец.ру » Культура » «Здесь жил и творил великий человек»: петербургские единороссы помогли увековечить память учёного Юрия Кнорозова, расшифровавшего язык майя

«Здесь жил и творил великий человек»: петербургские единороссы помогли увековечить память учёного Юрия Кнорозова, расшифровавшего язык майя

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
«Здесь жил и творил великий человек»: петербургские единороссы помогли увековечить память учёного Юрия Кнорозова, расшифровавшего язык майя

В день 100-летия со дня рождения выдающегося лингвиста и этнографа во дворе жилого дома № 10 по Гранитной улице,где он проживал с семьей с 1959 года, состоялось торжественное открытие памятной доски в его честь

Юрий Валентинович Кнорозов ─ основатель советской школы майянистики, снискавший мировую известность и признание международного научного сообщества благодаря своей успешной работе над дешифровкой письменности индейцев майя.

Установка памятной доски, посвященной учёному,состоялась при непосредственном участии секретаря Санкт-Петербургского отделения «Единой России» Сергея Боярского. На церемонии открытия памятного знака присутствовали дочь ученого Екатерина Кнорозова, его внучка Анна Маслова, автор проекта─ петербургский скульптор и архитектор Вячеслав Бухаев, а также представители администрации Красногвардейского района.

Город обязательно должен сохранить память о талантливом ученом, убежден секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Хочу выразить огромную благодарность Вячеславу Борисовичу Бухаеву, который привлек и меня лично, и нашу партию к этому замечательному событию. Мне кажется очень символичным тот факт, что такая красивая памятная доска появилась не в историческом центре Петербурга, а в Красногвардейском районе – именно здесь, где жил и творил великий человек», ─ отметил лидер петербургских единороссов.

Как рассказала дочь Юрия Кнорозова Екатерина, установка памятной композиции стало для нее и ее близких приятным сюрпризом.

«Мы очень благодарны муниципальным депутатам, властям района, Сергею Михайловичу Боярскому и «Единой России». Памятник очень понравился. Самая известная фотография Юрия Валентиновича – с кошкой на руках. И эта подробность ─ любовь папы к своей кошке Асе ─ нашла достойное отражение в памятнике», ─ подчеркнула Екатерина Кнорозова.

По словам Вячеслава Бухаева, выполненный на стекле портрет Юрия Кнорозова, фоном для которого служит высеченный на мраморной плите календарь майя, ─ это и послание из XXI века в прошлое, и путь в будущее.

«Удивительно, когда производился монтаж композиции на фасаде дома, сюда сбежались все коты округи. Кошка присутствует и в оформлении нашей доски – ее скульптурное изображение служит полочкой для цветов. И, конечно, цветов здесь будет немало, потому что наш герой ─ Юрий Валентинович Кнорозов, не просто жил по этому адресу, своей работой он прославил этот дом», ─ рассказал Вячеслав Бухаев.

Напомним, в 2016 году благодаря сотрудничеству скульптора и архитектора с «Единой Россией» на улице Рубинштейна, 23 был установлен памятник писателю Сергею Довлатову.

Следует также отметить, что в рамках исполнения Указа президента РФ № 419 от 1 июля 2022 года в Северной столице планируется еще ряд мероприятий, направленных на увековечивание памяти об ученомЮрии Кнорозове. Одним из них станет присвоение имени ученого скверу рядом с его домом, который власти района планируют благоустроить.

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