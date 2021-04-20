Общественники приняли участие в субботнике в честь Дня рождения Красногвардейского района

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге приняли участие в субботнике в честь 48-летия Красногвардейского района. ОНФ совместно с муниципальным образованием «Малая Охта», а также с неравнодушными жителями отпраздновали эту дату и очистили территорию берега реки Оккервиль от Заневского моста до Гранитной улицы.
Мероприятие объединило общественников, местных жителей, молодежь, детей, администрацию района, представителей муниципального образования «Малая Охта», учащихся Охтинского колледжа.
Рябоконь добавил, что во время уборки удалось обсудить с местными жителями вопросы благоустройства района. Так, жители пожаловались на загрязнение берега реки Оккервиль. По их словам, рядом с этим водным объектом, напротив дома по адресу Гранитная, 59, образовалась несанкционированная свалка строительного мусора. Местные жители отметили, что она угрожает экологии реки и значительно ухудшает условия для проживания людей. Кроме того, они попросили обратить внимание на пересечение проспекта Шаумяна и Гранитной улицы.
Жители отметили, что на их взгляд, на этом пересечении дорог необходимо разрешить разворот, что привело бы к уменьшению времени в пути для многих автомобилистов.