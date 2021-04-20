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Питерец.ру » Общество » Общественники приняли участие в субботнике в честь Дня рождения Красногвардейского района

Общественники приняли участие в субботнике в честь Дня рождения Красногвардейского района

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Опубликовал: Вадик Котов
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Активисты Народного фронта в Санкт-Петербурге приняли участие в субботнике в честь Дня рождения Красногвардейского района

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге приняли участие в субботнике в честь 48-летия Красногвардейского района. ОНФ совместно с муниципальным образованием «Малая Охта», а также с неравнодушными жителями отпраздновали эту дату и очистили территорию берега реки Оккервиль от Заневского моста до Гранитной улицы.

Мероприятие объединило общественников, местных жителей, молодежь, детей, администрацию района, представителей муниципального образования «Малая Охта», учащихся Охтинского колледжа.

«Сегодня, в такую знаменательную для района дату, вместе с местными жителями убрали берег реки. Очень радует, что в этом мероприятии приняли участие молодые люди, которые захотели провести свой выходной день с пользой для общества. Мы продолжим принимать участие в экологических мероприятиях, направленных на поддержание чистоты в нашем городе. Только объединив усилия всех неравнодушных людей, мы сможем поддерживать порядок в нашем любимом городе», - рассказал руководитель регионального отделения Народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Рябоконь добавил, что во время уборки удалось обсудить с местными жителями вопросы благоустройства района. Так, жители пожаловались на загрязнение берега реки Оккервиль. По их словам, рядом с этим водным объектом, напротив дома по адресу Гранитная, 59, образовалась несанкционированная свалка строительного мусора. Местные жители отметили, что она угрожает экологии реки и значительно ухудшает условия для проживания людей. Кроме того, они попросили обратить внимание на пересечение проспекта Шаумяна и Гранитной улицы.

Жители отметили, что на их взгляд, на этом пересечении дорог необходимо разрешить разворот, что привело бы к уменьшению времени в пути для многих автомобилистов.

«ОНФ в Санкт-Петербурге продолжит осуществлять взаимодействие с муниципальным образованием «Малая Охта» по решению волнующих граждан вопросов. А взаимодействие с жителями позволит решать вопросы благоустройства более качественно», - заявил Рябоконь.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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