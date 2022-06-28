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Питерец.ру » Культура » Музей Эрарта и ВКонтакте запустили конкурс для непрофессиональных художников

Музей Эрарта и ВКонтакте запустили конкурс для непрофессиональных художников

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта и ВКонтакте запустили конкурс для непрофессиональных художников

ВКонтакте и крупнейший в России частный музей современного искусства Эрарта проведут выставку работ талантливых авторов соцсети. Экспозиция «Голос городов» станет итогом третьего конкурса для непрофессиональных и начинающих художников проекта VK Talents. Тема сформировалась благодаря тренду на ностальгию в популярных сообществах. Кураторы музея и ВКонтакте предлагают авторам найти вдохновение в окружающем их пространстве — во всем, что уже стало частью нашего культурного кода: от романтики двора до футбольной коробки, расписанной граффити, и той самой хрущевки, где прошло детство. Творческим манифестом может стать что угодно: живопись или графика, мозаичное панно или коллаж, лирический речитатив под неспешный бит и многое другое — множество авторов встретятся в едином пространстве, чтобы дать голос своему городу.

Участвовать в конкурсе могут непрофессиональные и начинающие художники. Для этого нужно опубликовать работу в своем сообществе или на личной странице ВКонтакте с хештегом #vktalents_erarta22. Авторам предлагается написать картину традиционными средствами, создать цифровое полотно, скульптуру, инсталляцию или даже видео. Участники могут предложить несколько вариантов работ, но жюри выберет только одну от каждого победителя — ими станут художники, в чьих работах наиболее глубоко и полно, по мнению организаторов, будет отражена заявленная тема проекта. Конкурс продлится с 24 июня по 2 августа включительно, итоги будут объявлены 29 августа в сообществе «ВКонтакте с авторами».

В рамках совместного проекта Эрарта и ВКонтакте на протяжении нескольких лет помогают талантливым людям заявлять о себе. В 2020 году экспозиция на тему «Я, обо мне, про меня» собрала работы 97 художников из разных городов страны, а прошлой осенью авторам предложили поразмышлять на тему «Моя страница».

Источник: Эрарта
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