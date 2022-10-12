Читакль «Турдейская Манон Леско»

8 и 9 октября состоялась первая в российском театре премьера читакля «Турдейская Манон Леско» по одноименной повести Всеволода Петрова.

Автор повести о «советской Манон Леско» - Всеволод Петров, несправедливо забытый сегодня известный искусствовед (1912-1978), писатель и музейный деятель, друг Даниила Хармса, ученик Николая Пунина, рафинированный питерский интеллигент с безупречным литературным и художественным вкусом.

Повесть «Турдейская Манон Леско» была написана вскоре после Великой Отечественной войны, но «пролежала в столе» более шестидесяти лет и была опубликована уже после смерти автора. Театр Елены Камбуровой – первый из российских театров – открыл заново забытое имя и представил спектакль по «одному из важнейших литературных текстов XX века».

В основе повести – реальная история из жизни Всеволода Петрова, служившего во время Великой отечественной войны в военно-санитарном поезде и пережившего одно из сильнейших любовных потрясений – в его жизнь ворвалась девушка Вера, похожая одновременно на королеву Марию-Антуанетту и на изящных героинь с картин Ватто в жанре идеалистической пасторали. Так небольшая железнодорожная станция Турдей в Тульской области оборачивается по замыслу автора мистическим узлом, где пересекаются два мира - реальный и художественный, а любовь, достигая своего максимального напряжения, становится искусством…

Денис Сорокотягин, уже поставивший в Театре Камбуровой спектакли «Маленький принц. Полёт в одном действии» и экспериментальный проект «СТИХИйный XXI век», в своем спектакле продолжает экспериментировать и обращается к набирающему популярность, но принципиально новому для Театра музыки и поэзии, жанру, получившему название читакль, в котором соединяются элементы музыкально-драматического спектакля и литературной читки.

Сценическая версия театра включает в себя тексты поэтов- ОБЭРИУтов Николая Олейникова, Александра Введенского, Даниила Хармса, а также литератора и композитора Михаила Кузмина, итальянского мыслителя Данте Алигьери и самого Дениса Сорокотягина.

В спектакле заняты: Любовь Логачёва, Роман Калькаев, Юлия Зыбцева, Степан Аникеев-Кондрашин, Денис Сорокотягин.