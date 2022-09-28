Выставка «Прекрасное без прикрас» посвящена 100-летию со дня рождения талантливого ленинградского живописца, графика и педагога Виктора Кузьмича Тетерина (1922-1991), члена ЛОСХ и вошедшей в историю «Группы Одиннадцати».

Основополагающее влияние на творчество Тетерина оказал выдающийся художник, профессор живописи Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, участник художественного объединения «Бубновый валет» Александр Осмеркин. Именно он учил молодого художника, что «высшая цель, … как в рисунке, так и в живописи, - передача большой формы», а цвет «служит для выявления формы и организации пространства».

В поисках собственного стиля Тетерин пробовал силы в разных живописных и графических техниках, создавая жанровые композиции, пейзажи, натюрморты и портреты. Отличительной чертой его искусства стала способность видеть «прекрасное без прикрас» в самой повседневности.

В жанровых работах он отдавал предпочтение камерности, при этом вводя в композиции декоративную красочность для сопоставления прозы и поэзии будничной жизни. Одновременно с этим он подчеркивал единение человека и окружающего мира, демонстрируя их естественное взаимопроникновение.

В пейзажах Тетерин, подобно своим учителям, мастерам «Бубнового валета», предпочитал эстетику живых, прихотливых форм. Русская деревня, древнерусские города или классический Петербург-Ленинград – что бы ни писал Тетерин, всё приобретало подчеркнутую пластику и цветовую насыщенность, наполняющие любую картину эмоциональной энергией.

Та же энергия есть и в его натюрмортах, с помощью которых художник передавал своё мироощущение, субъективный взгляд на фрагменты реального бытия. Как ни парадоксально, но его обращения к классическому мотиву обнажённой натуры оказываются близки жанру натюрморта, где женское тело выступает в той же предметной роли, что и антураж.

В немногочисленных портретах Тетерин как будто нивелировал индивидуальность, представляя скорее обобщённый образ человека своего времени с помощью ассоциативно-метафорических предметных деталей. Для него, в первую очередь, была важна чувственная тональность, призванная раскрыть внутренний мир человека.

В свою живопись он включал абсолютно противоположные субстанции чувственного – суровое и нежное, обыденное и романтичное, всю полноту и разнообразие жизни. Действительность принималась им во всей многосложности и полноте, что недвусмысленно звучит в его высказывании: «Через натюрморт, пейзаж, чаще без фигур я показываю обыденный кусок жизни: как правило, там простые предметы, но они – мне хотелось бы верить! – опоэтизированы присутствием вокруг жизни, и это дает им смысл, оправдывает их существование».

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103

4 октября – 13 ноября 2022