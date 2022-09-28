ента новостей

19:33
Выставка «Прекрасное без прикрас»
19:22
Выставка «Фантазии Лабаса»
19:21
Выставка «Пространство странствий»
19:15
Активисты не позволили Бельскому возглавить Общественный штаб по КРТ
17:26
Выставка "Обаяние архаики"
16:02
В Петебурге депутаты готовят обращение к Михаилу Мишустину об ужесточении требований к охране школ
15:01
Парламент Петербурга окажет юридическую помощь мобилизованным
14:42
В Выборге иномарка сбила 12-летнего подростка
13:32
В ДТП на Дунайском проспекте постродал подросток
11:20
В Петербурге задержали двух аферисток, обманувших пенсионерку
11:14
Командующий Северо-Западным округом Росгвардии встретился с губернатором Санкт-Петербурга
11:12
В Петербурге 19-летнего юношу задержали за мошенничество в отношении пенсионерки
10:42
В Петербурге задержали афериста, делавшего «фиктивный» ремонт пенсионерам
10:35
Дни Эрмитажа в Чеченской республике
10:30
Депутаты Петербурга начали заседание с минуты молчания в память о погибших в Ижевске
10:28
Парламенты Петербурга и Ханоя могут заключить Меморандум о сотрудничестве
10:09
В Ленобласти в подпольной нарколаборатории нашли 3,5 кг синтетики
09:41
В Петербурге двое неизвестных ограбили салон связи «Билайн»
09:29
В Ленобласти электричка насмерть сбила пешехода
09:03
В Ленобласти пьяный мужчина бегал с ружьем по улице
08:00
Россия готова к переговорам
07:44
Кого не берут в армию из-за зрения?
07:20
Начнут вакцинировать спреем
19:21
Александр Бельский посетил мобилизационный центр
17:16
Петербургские резервисты получат поддержку города
16:29
В ТЮЗе ставят мюзикл «Обыкновенное чудо»
15:50
Скорбим вместе с Ижевском
15:24
Мобилизованные пройдут подготовку
14:51
Взаимодействуем с Туркменистаном
14:27
В Автово пенсионерка лишилась 800 тысяч рублей поверив в историю про ДТП
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Прекрасное без прикрас»

Выставка «Прекрасное без прикрас»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Выставка «Прекрасное без прикрас» посвящена 100-летию со дня рождения Виктора Кузьмича Тетерин

Выставка «Прекрасное без прикрас» посвящена 100-летию со дня рождения талантливого ленинградского живописца, графика и педагога Виктора Кузьмича Тетерина (1922-1991), члена ЛОСХ и вошедшей в историю «Группы Одиннадцати». 

Основополагающее влияние на творчество Тетерина оказал выдающийся художник, профессор живописи Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, участник художественного объединения «Бубновый валет» Александр Осмеркин.  Именно он учил молодого художника, что «высшая цель, … как в рисунке, так и в живописи, - передача большой формы», а цвет «служит для выявления формы и организации пространства».

В поисках собственного стиля Тетерин пробовал силы в разных живописных и графических техниках, создавая жанровые композиции, пейзажи, натюрморты и портреты. Отличительной чертой его искусства стала способность видеть «прекрасное без прикрас» в самой повседневности. 

В жанровых работах он отдавал предпочтение камерности, при этом вводя в композиции декоративную красочность для сопоставления прозы и поэзии будничной жизни. Одновременно с этим он подчеркивал единение человека и окружающего мира, демонстрируя их естественное взаимопроникновение. 

В пейзажах Тетерин, подобно своим учителям, мастерам «Бубнового валета», предпочитал эстетику живых, прихотливых форм. Русская деревня, древнерусские города или классический Петербург-Ленинград – что бы ни писал Тетерин, всё приобретало подчеркнутую пластику и цветовую насыщенность, наполняющие любую картину эмоциональной энергией. 

Та же энергия есть и в его натюрмортах, с помощью которых художник передавал своё мироощущение, субъективный взгляд на фрагменты реального бытия. Как ни парадоксально, но его обращения к классическому мотиву обнажённой натуры оказываются близки жанру натюрморта, где женское тело выступает в той же предметной роли, что и антураж.

В немногочисленных портретах Тетерин как будто нивелировал индивидуальность, представляя скорее обобщённый образ человека своего времени с помощью ассоциативно-метафорических предметных деталей. Для него, в первую очередь, была важна чувственная тональность, призванная раскрыть внутренний мир человека. 

В свою живопись он включал абсолютно противоположные субстанции чувственного – суровое и нежное, обыденное и романтичное, всю полноту и разнообразие жизни. Действительность принималась им во всей многосложности и полноте, что недвусмысленно звучит в его высказывании: «Через натюрморт, пейзаж, чаще без фигур я показываю обыденный кусок жизни: как правило, там простые предметы, но они – мне хотелось бы верить! – опоэтизированы присутствием вокруг жизни, и это дает им смысл, оправдывает их существование».

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103

4 октября – 13 ноября 2022

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-08-2021, 13:27
Выставка «Путешествие вдоль берега. То, что вокруг» Владимира Загорова
28-02-2022, 12:55
Выставка «Просто о жизни»
30-05-2022, 14:26
Выставка «Лица города»
13-04-2019, 20:21
Выставка живописных работ Латышева Михаила Ивановича
25-02-2021, 13:31
Выставка «Без слов»
26-02-2020, 19:39
Выставка работ Анатолия Заславского «Мастерская в лицах»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
65
Сегодня, 14:42
В Выборге иномарка сбила 12-летнего подростка
0
91
Сегодня, 13:32
В ДТП на Дунайском проспекте постродал подросток
0
150
Вчера, 11:34
В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов
0
112
Вчера, 10:00
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пешехода
Наверх