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Питерец.ру » Культура » Открытие III Международного семинара для молодых композиторов пройдёт в Доме Радио

Открытие III Международного семинара для молодых композиторов пройдёт в Доме Радио

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Опубликовал: Питерец
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Яндекс
Открытие III Международного семинара для молодых композиторов пройдёт в Доме Радио

2 октября в 20:00 в Доме Радио состоится концерт-открытие III Международного семинара для молодых композиторов в Санкт-Петербурге, в котором прозвучат сочинения современных композиторов в исполнении Петербургского МолОт-ансамбля и камерного хора «Festino».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского Музыкального Союза.

Международный семинар для молодых композиторов-2022 — образовательный проект, который соберёт в Санкт-Петербурге 30 молодых талантливых авторов из 5 стран мира и 13 регионов России. В концерте-открытии прозвучат сочинения мастеров и кураторов семинара.

Композиторы, представленные в программе, занимаются исследованием новых способов звукоизвлечения на классических инструментах и расширяют представления об эстетике концертного звука как такового. Шумы и шорохи, скрип и скрежет, стук и треск, четвертитоновая «плывущая» звуковысотность, расщепленный «рёв» деревянных духовых, вздохи, хрипы, крик человеческих голосов лежат в основе академических партитур. К примеру, в «Шепоте Феникса» Александра Хубеева (премия «Gaudeamus» 2015 года) на скрипке играют двумя наперстками, а в «Меланхолии-2021» Светланы Лавровой звуковым кластерам флейты и кларнета отвечают глиссандо и флажолеты скрипки и виолончели, звон и стук фортепиано. В их сочинениях, как и в произведениях Артура Зобнина, эстетика европейского модернизма смыкается с находками радикальных нонконформистов из других музыкальных сфер – эмбиента, нойза и индастриала. Сочетание звучания с видео, электроникой и световой партитурой – как в опусе Александра Хубеева «Luce» – продолжает движение академической концертной практики навстречу театру и клубно-авангардной традиции. В концерте прозвучит несколько премьер – «Kyrie» для смешанного хора Светланы Лавровой и «Хоралы и гимны» Артура Зобнина для хора и большого ансамбля.

Камерный хор «Festino» и Петербургский МолОт-ансамбль – исполнители, имеющие большой опыт работы с музыкой представленного направления, – не просто продемонстрируют, как вокалисты и инструменталисты справляются с нестандартными задачами, но и расширят возможности восприятия звука для слушателей.

Билеты по ссылке: https://musicaeterna.org/ru/visit/event/konczert-otkrytie-tretego-mezhdunarodnogo-seminara-dlya-molodyh-kompozitorov-v-sankt-peterburge/

Страница в VK: https://vk.com/molotseminar

Петербургский МолОт-ансамбль:

Алексей Исаев (флейта);

Александр Захаренко (кларнет);

Алексей Глазков (фортепиано);

Артур Зобнин (скрипка);

Искандеор Ханнанов (виолончель);

Камерный хор «Festino»;
Художественный руководитель и дирижёр — Александра Макарова.

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