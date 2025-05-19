Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

25 мая 2025 года ознаменуется торжественным открытием XXXII летнего сезона Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Мероприятие под руководством заслуженной артистки России Марии Сафарьянц пройдет в Мраморном зале Российского Этнографического музея, в рамках празднования Дня города, где укоренился и успешно развивается этот значимый российский фестиваль классической музыки.

В текущем летнем сезоне ожидается участие выдающихся исполнителей из различных стран, включая Италию, Испанию, Японию, Армению, Белоруссию и Россию. Новыми площадками для проведения концертов станут Штаб-квартира Российского Географического общества и здание Российской Академии Наук. Традиционные места проведения фестиваля, такие как Российский Этнографический музей, Тронный зал Екатерининского дворца, Гербовый зал Государственного Эрмитажа, Музей Фаберже, Особняк барона Кельха и Атриум Петропавловской крепости, также будут задействованы.

Художественный руководитель фестиваля Мария Сафарьянц подчеркивает, что фестиваль уже более 30 лет знакомит публику с выдающимися произведениями музыкального искусства и открывает двери в уникальные исторические интерьеры, представляя Санкт-Петербург как культурную столицу России на мировой арене.

Фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Перед каждым концертом известный историк и публицист Александр Мясников, главный редактор проекта «Россия – моя история», будет выступать, отдавая дань памяти подвигу.

Открытие сезона 25 мая ознаменуется выступлениями исполнителей из Италии, Армении и Белоруссии с произведениями Россини, Пуччини и Верди. На сцене выступят лауреат международного конкурса Маттео Манчини (баритон, Италия), Элен Егиазарян (сопрано, Армения) и Владимир Дмитрук (тенор), финалист проекта «Большая опера».