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Питерец.ру » Культура » Выставка французского художника Димитри Зоэллена «713 жизней Чарли»

Выставка французского художника Димитри Зоэллена «713 жизней Чарли»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку французского художника и серфера Димитри Зоэллена

Экспозиция Димитри Зоэллена представляет собой серию полотен, объединенных образом персонажа по имени Чарли. Картины размещены в ряд, образуя узор, напоминающий античный меандр, символизирующий, возможно, изгибы рек или бег волн. Последняя интерпретация кажется более уместной, учитывая, что художник живет и работает на Бали, острове, который считается центром притяжения серферов.

Использование доступных материалов и акцент на спонтанности, выраженные в кляксах, брызгах и потеках, сближают эти работы с уличным искусством. Однако вдохновение художника кроется в океане и образах, увиденных в Полинезии и на Карибских островах. Зоэллен использует инструменты, характерные для городской среды, работая на побережьях Индонезии, Марокко или Франции, стремясь быть ближе к природе, чтобы его творчество могло распространяться по миру.

Важным ориентиром для художника служит ар-брют, направление, ценящее естественность с ее несовершенствами, которые могут противоречить общепринятым представлениям о прекрасном. Изначально ар-брют стремился открыть миру художников, не подвергшихся влиянию художественной культуры, но впоследствии стало общепризнанным явлением и источником вдохновения для многих. Одна из картин на выставке, "Урлуп", посвящена Жану Дюбюффе, идеологу направления, который в 1967 году создал серию работ с таким названием.

Выставка "713 жизней Чарли" представляет собой своего рода книгу, но не требует от зрителя углубления в биографию художника. Однако и в ней можно найти интересные детали: Зоэллен родился в Альпах, но с 14 лет путешествует по океанам, покоряя волны. Обилие текста в картинах подводит зрителя к концепции проекта: современный серфер не может избежать влияния художественной традиции, даже среди австралийских аборигенов.

Единственная скульптура на выставке – изображение Чарли. Глаза-крестики, знакомые по комиксам и мультфильмам XX века, обычно указывают на оглушение или смерть персонажа. Здесь же это может быть отсылкой к концепции "смерти автора" Ролана Барта. Персонаж не передает зрителю никакой информации, кроме той, которую он сам обнаружит. Восприятие картин Зоэллена – это приключение, подобное серфингу, где важно понять, принять и оседлать волну, а затем дождаться новой.

Даты проведения выставки: 23 мая 2025 — 17 августа 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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