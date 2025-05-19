Ушёл из жизни выдающийся балетмейстер Юрий Григорович

Сегодня стало известно, что на 98-м году жизни умер народный артист СССР, всемирно известный хореограф Юрий Николаевич Григорович. «Питерец.ру» напоминает основные вехи славной биографии родившегося 2 января 1927 года в Ленинграде артиста балета, постановщика спектаклей и педагога Григоровича.

После выпуска из Вагановского училища Григоровича приняли в Кировский (ныне – Мариинский театр). Ещё в пермской эвакуации во время Великой Отечественной войны Григорович принимал участие в первой постановке балета Хачатуряна «Гаянэ» (1942 год). Завершив выступления на сцене в начале 60-х годов, Григорович несколько лет был балетмейстером родного театра, после чего был приглашён в Большой театр в Москве на должность главного балетмейстера (тогда же окончил ГИТИС).

Особую известность Григоровичу принесла постановка балета Хачатуряна «Спартак» (партия Красса – Марис Лиепа), впоследствии экранизированный. Покинув Большой театр в 1995 году, Григорович вернулся туда в начале нынешнего века, став штатным хореографом.

Среди наград Григоровича – Герой Социалистического труда (1986 год) и Орден Андрея Первозванного (2017), а звание народного артиста СССР балетмейстер получил в 1973 году. Григоровичу было 98 лет.











