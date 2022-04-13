Русская меланхолия в Санкт-Петербургской филармонии

27 апреля в 19:00 в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича состоится концерт Петербургского МолОт-ансамбля «Русская меланхолия-II». Событие приурочено к 10-летнему юбилею коллектива.

Это совместный проект Международной гильдии молодых музыкантов «МолОт» Российского музыкального союза и независимого проекта «Enterpriserusart» («Антреприза русского искусства»).

В программе прозвучат современные произведения Настасьи Хрущёвой, Артура Зобнина, Алексея Глазкова, Ярослава Судзиловского, Светланы Лавровой, а также – поклон шедеврам русской классики – сочинениям Чайковского, Скрябина, Лядова, Цыбина и Гедике.

Сочинения концерта объединяет тема, вынесенная в заглавие – меланхолия, присущая менталитету русского человека, оказывающая влияние на его жизнь и вдохновляющая на творчество. Все сочинения программы написаны под влиянием этого особенного состояния и являют срез не только современной русской композиторской школы, но и музыки конца XIX – начала XX века.

По словам Артура Зобнина:

«Нашему ансамблю исполняется в этом году 10 лет. Одно из важнейших направлений в нашей работе в течение последних лет – презентация нового русского искусства. Программа «Русская меланхолия-II» это не просто продолжение исследования меланхолии как одного из основных аффектов русского искусства на протяжении последних столетий. Исполняя музыку современных композиторов рядом с меланхолическими хитами от самых известных русских классиков - Чайковского, Скрябина, Лядова, мы показываем преемственность русского искусства. Разумеется, мы не можем перенестись во времени и узнать от первого лица, что думал и чувствовал Чайковский, смотря на опадающие листья берёз в Клину. Но слушая его музыку мы сможем это прекрасно понять и без слов. Та же самая меланхолия становится импульсом и для сочинений современных композиторов, у них другой багаж впечатлений и опыта, язык другой, аффект в чём-то мощнее, но берёзы-то те же! «Русская меланхолия-I», представленная в марте 2021 года на Новой сцене Александринского театра, являлась мультимедийным проектом с современными композиторами и медиахудожниками. Программа «Русской меланхолии-II» исследует историческую ретроспективу аффекта, где сталкиваются между собой сочинения прошлого и настоящего».

Петербургский МолОт-ансамбль:

Алексей Исаев (флейта);

Александр Захаренко (кларнет);

Алексей Глазков (фортепиано);

Артур Зобнин (скрипка);

Искандеор Ханнанов (виолончель).