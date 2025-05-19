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Питерец.ру » Культура » Выставка Евгения Тыкоцкого «Встречи и расставания»

Выставка Евгения Тыкоцкого «Встречи и расставания»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Евгения Тыкоцкого

О творчестве Евгения Тыкоцкого, чьи работы тесно связаны с неофициальной художественной сценой Ленинграда, существует множество положительных отзывов. Однако преобладают тексты, посвященные личным воспоминаниям об авторе, представляющие его как исключительно дружелюбного и светлого человека, готового делиться своим пониманием мира.

Важно отметить, что андеграундное искусство не всегда стремится к авангарду и предвосхищению будущего. Тыкоцкий получил признание в конце 1970-х годов, работая в традиционной технике офорта. Его произведения отличались атмосферой магического реализма, а персонажи с условными чертами напоминали героев анимации и одновременно вызывали ассоциации с работами Марка Шагала. В мире художника обитали не только люди, но и различные животные, наделенные кротким характером.

Переезд из Москвы в Ленинград, участие в выставках ТЭИИ и работа в мастерской на Пушкинской, 10, способствовали его интеграции в уникальную культурную среду, где основными ценителями его творчества были коллеги-художники и друзья. Его офорты получили признание как безусловная ценность, несмотря на то, что сам Тыкоцкий часто иронизировал над потребительским отношением к искусству и культу имен.

Преодолев успех в печатной графике, Тыкоцкий обратился к живописи. Картины, представленные на выставке, создавались в период с 1980-х по 2000-е годы и принадлежат коллекционерам Александру Левину и Олегу Скорику. Благодаря Александру Левину, другу художника, живописные работы Тыкоцкого вновь стали доступны широкой публике.

Эти произведения, отличающиеся легкостью сюжетов и эмоциональной насыщенностью, привлекают зрителя. Тыкоцкий, образованный и увлеченный философией, занимал позицию художника-медиума, считая искусство способом постижения истины, транслируемой извне. Он стремился передать эту истину в своих картинах и офортах.

Тыкоцкий считал, что шедевры мирового искусства достигают коммуникации с абсолютом. Зрителю предстоит самостоятельно оценить, в каких именно работах ему удалось ощутить эту связь и почувствовать обращение вселенной к душе посредством искусства.

Даты проведения выставки: 23 мая 2025 — 17 августа 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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