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Питерец.ру » Культура » Выставка Concept Cars: La Grande Bellezza

Выставка Concept Cars: La Grande Bellezza

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Музей Эрарта
В музее Эрарта состоится пресс-показ выставки Concept Cars: La Grande Bellezza

10 декабря в музее Эрарта состоится пресс-показ выставки Concept Cars: La Grande Bellezza. Концепт-кары, созданные легендарным автомобильным ателье Нуччо Бертоне для гигантов индустрии, рассказывают о том, как менялись представления о функциональности и красоте в XX столетии, а также иллюстрируют эволюцию итальянского автодизайна.

Каждый экспонат, представленный на выставке в Эрарте, несет в себе историю о стремлении к неповторимости, творческом бесстрашии и борьбе за первенство в конструкторском мастерстве. В роли «повествователей» выступают фотографии и видеоролики, историческая атрибутика, архивные материалы, тексты, костюмы, эскизы, дизайн-проекты. И, конечно, концепт-кары — шесть прототипов Bertone разных лет:

  • аристократичное купе Alfa Romeo Bella — яркий аналог спортивного универсала;
  • Chevrolet Corvette Ramarro — «родственник» мускулистого Corvette, во всех смыслах подражающий ящерице;
  • авангардный Lotus Emotion — результат исследования лаконичных и компактных форм;
  • высококлассный седан Karisma, ставший вторым опытом работы ателье с моделью Porsche 911;
  • шоу-кар Birusa — высокотехнологичный пример переосмысления дизайна моделей Gran Turismo;
  • футуристичный Cadillac Villa, в новаторской архитектуре которого сочетаются разные типы автомобилей.

Выставка откроется для посетителей 11 декабря.

Источник: Музей Эрарта
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