Выставка Concept Cars: La Grande Bellezza

10 декабря в музее Эрарта состоится пресс-показ выставки Concept Cars: La Grande Bellezza. Концепт-кары, созданные легендарным автомобильным ателье Нуччо Бертоне для гигантов индустрии, рассказывают о том, как менялись представления о функциональности и красоте в XX столетии, а также иллюстрируют эволюцию итальянского автодизайна.

Каждый экспонат, представленный на выставке в Эрарте, несет в себе историю о стремлении к неповторимости, творческом бесстрашии и борьбе за первенство в конструкторском мастерстве. В роли «повествователей» выступают фотографии и видеоролики, историческая атрибутика, архивные материалы, тексты, костюмы, эскизы, дизайн-проекты. И, конечно, концепт-кары — шесть прототипов Bertone разных лет:

аристократичное купе Alfa Romeo Bella — яркий аналог спортивного универсала;

Chevrolet Corvette Ramarro — «родственник» мускулистого Corvette, во всех смыслах подражающий ящерице;

авангардный Lotus Emotion — результат исследования лаконичных и компактных форм;

высококлассный седан Karisma, ставший вторым опытом работы ателье с моделью Porsche 911;

шоу-кар Birusa — высокотехнологичный пример переосмысления дизайна моделей Gran Turismo;

футуристичный Cadillac Villa, в новаторской архитектуре которого сочетаются разные типы автомобилей.

Выставка откроется для посетителей 11 декабря.