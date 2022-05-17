ента новостей

11:44
Смольнинские «решалы» распродают должности глав районов Петербурга
10:55
Валентин Мария Тиль Вальгрек Самарин ренессанс серебряной фотографии SANKI
10:21
Готовятся заменить SWIFT
09:39
Как оспорить долг за капремонт
09:00
Давайте снимем маски
11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
11:51
«Бедная корюшка»: экоактивист Шестаков прокомментировал гибель и дефицит рыбы в Петербурге
10:24
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
08:45
Адекватные немцы опасаются
08:18
Мошенники стали действовать по-новому
07:57
Праздник корюшки удался
00:27
Тем временем в Финляндии начался чемпионат мира по хоккею…
17:54
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют ещё два съезда
10:20
Почему провались транспортная реформа
09:54
Что с летним отпуском?
09:02
Чем вызвано падение евро
20:36
Жители Северной столицы раскритиковали Смольный за провал транспортной реформы
13:09
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют съезд на проспект Косыгина
09:41
ПМЭФ пройдет без финнов
09:18
Биткоин обвалится
08:55
Раненым – выплаты
00:09
Точный бросок Билли Бэрона позволил «Зениту» выйти вперёд в серии с УНИКСом
16:10
Комтранс отмахивается от жалоб активистов «Города перемен» из-за транспортной реформы
13:51
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
11:48
Александр Беглов может освободить кресло губернатора Петербурга на будущей неделе
10:51
В город придет холера?
10:14
Что с разгрузочными днями?
09:48
Что с полетами?
12:18
Петербуржцы массово жалуются на невозможность оплатить проезд в общественном транспорте картой
09:26
Гадюки пробудились
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Валентин Мария Тиль Вальгрек Самарин ренессанс серебряной фотографии SANKI

Валентин Мария Тиль Вальгрек Самарин ренессанс серебряной фотографии SANKI

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Артмуза
Яркий представитель ленинградского андеграунда, художник, фотограф и метафизик Валентин Самарин (р. 1928)

Яркий представитель ленинградского андеграунда, художник, фотограф и метафизик Валентин Самарин (р. 1928) представит в Артмузе выставку своих ключевых работ в изобретенной им технике sanki. На вернисаже будет присутствовать лично: покажет работы разных лет, в том числе «парижского периода».

Валентин Самарин – поистине значимый представитель нонконформистского сообщества художников. Его жизнь богата на события: в разное время он устраивал выставки в своей «Студии 974» и творческие вечера для друзей-художников, актеров, писателей; более 20 лет прожил во Франции и запечатлел на камеру спектакли Мориса Бежара, Пины Бауш, Валерия Панова, постановки «Весны священной» Стравинского. Как отмечает со-куратор выставки, искусствовед Наталья Тауберт, «трижды был посвящен в рыцари: статус французского шевалье получил в Санлисе в 1997 году, в сан рыцаря прекрасных искусств его возвел Михаил Пиотровский в Музее этнографии в 2006-м, а рыцарем авангарда он стал в стенах родной “Пушкинской, 10”.»

И сейчас художник активно занимается творческой, образовательной и выставочной деятельностью. Он известен именно как художник-метафизик: «Все мы на обочине вселенной, за пределом открытых физических законов. Для Гения нет никаких миллионов лет, он вне времени и пространства,» —  говорил Валентин на одном из своих вечеров.

В 1970-х годах, работая во Франции, Валентин Самарин предложил технику фотографии на основе классической серебряной, которую назвал Sanki и охарактеризовал как возможность видения другой реальности. Его живопись и фотография сфокусированы как раз на метафизическом, метаморфозах, недоступных современной оптике; он словно бы воскрешает образ духовного из невидимых глазу вибраций, добивается победы света, который присутствует в серебряных эмульсиях sanki. Ренессанс этой техники – это возвращение человека к природе, гармонии и совершенству. Как и мастера эпохи Возрождения, Самарин привносит в мир часть «божественной красоты», которую представит петербургскому зрителю и на этот раз, в главной галерее музея современного искусства Артмуза.

Кураторы проекта: Наталья Тауберт (искусствовед), Марина Гуревич (куратор музея современного искусства Артмуза).

ВАЛЕНТИН МАРИЯ ТИЛЬ ВАЛЬГРЕК САМАРИН 

РЕНЕССАНС СЕРЕБРЯНОЙ ФОТОГРАФИИ SANKI

26 мая – 27 июля 2022

Вернисаж 27 мая (пт) в 19-00 (в присутствии автора)

Галерея «Ц», 1 этаж

Фотография, живопись, 16+

Источник: Артмуза
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-06-2015, 11:54
В Северной столице открывается Неделя искусств
22-12-2017, 21:09
Коляда выиграл чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
2-12-2020, 14:52
Выставка «Негероическое время»
15-12-2021, 14:14
Выставка EPISODE 1 — начало нового арт-проекта
13-05-2017, 22:57
Союз художников презентовал выставку к Дню Победы
28-05-2021, 12:29
Выставка «Люди и города»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
189
Вчера, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
0
327
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
0
285
6-05-2022, 13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
0
329
5-05-2022, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
Наверх