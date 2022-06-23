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Питерец.ру » Культура » Выставка Юрия Нашивочникова «Надземное дыхание»

Выставка Юрия Нашивочникова «Надземное дыхание»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков пройдет выставка Юрия Алексеевича Нашивочникова «Надземное дыхание»

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков с 30 июня до 7 августа 2022 года пройдет выставка Юрия Алексеевича Нашивочникова «Надземное дыхание», посвященная 100-летию художника. 

Экспозиция представляет ретроспективу творчества Юрия Нашивочникова – от ранних академических произведений до программных пейзажей и натюрмортов, раскрывающих творческий метод автора. Юрий Алексеевич Нашивочников - мастер глубоких и тонких живописных произведений. Его творчество является важной вехой развития искусства Ленинграда-Петербурга XX-XXI веков. 

"Если подытожить весь мой творческий путь, то в нем хотя и проглядывают четыре периода: период Школы Сидлина, период Школы "Храмовая стена", период "Символики", период Школы "Космическая гармония", но это творчество, которому нет конца, к тому же периоды не заменяют друг друга, а дополняют каждый каждого в своей взаимосвязи."

Ю.Нашивочников

Юрий Нашивочников получил профессиональное образование у выдающихся художников, создателей собственных педагогических систем: скульптора Александра Терентьевича Матвеева и живописца Осипа Абрамовича Сидлина. Они не просто раскрыли масштаб таланта художника, но и воспитали в нем глубокое понимание искусства. Это во многом определило его дальнейший творческий путь, неразрывно связанный с постижением самого таинства Живописи, философии бытия.

Представление о картинной плоскости как о белоснежной стене храма, наполненное философско-духовным смыслом, стало для Юрия Нашивочникова неисчерпаемым источником не только его персонального творческого поиска, но и экспериментов в контексте созданной им же школы «Храмовая стена». 

До аскетизма простые, как в жанровом, так и в тематическом отношении произведения всякий раз направлены на повышение восприимчивости природы предметов и явлений и их неизменную поэтизацию. Наследуя творческие принципы своих учителей, Нашивочников обращается к натуре как к безграничному источнику смыслов и возможностей. Даже в самом простом сюжете он раскрывает не только эстетику живописных отношений, тонко выстроенную на неуловимых, хрупких сочетаниях цветов, но в первую очередь глубокое внутреннее содержание изображаемого.

Представленные на выставке камерные пейзажи отражают духовное переживание природы. В каждом холсте заключено эмоциональное озарение, по мысли художника, некое надземное впечатление от встречи с миром. Всегда разное состояние, настроение природы, от спокойно умиротворенного, до задумчиво хмурого в одних произведениях транслируются с помощью ржаво-зеленой, оливково-охристой гаммы. Тогда как в других пейзажах палитра осветляется, но сохраняется ясное цветовое звучание холста и безусловная красота самого ландшафта.

В натюрмортах автора проявляется колористическая проницательность и удивительное умение организовать плоскость с помощью нескольких цветовых пятен. Порой возникают серийные повторения одной и той же постановки, вскрывающие суть и цвето-пластическое содержание изображенных предметов. Именно в этом подходе повторений прочитывается «сидлинское воспитание» – само отношении к творчеству как к непрерывному исследованию. Бархатисто-матовая мягкость живописной поверхности, гармония форм в их взаимодействии, ясность и сдержанная интенсивность цветовых отношений рождают равновесие и мощь композиций Нашивочникова.

Основу экспозиции «Надземное дыхание» составляют произведения 1930х—1990х годов из собрания Александра Львовича Андрущенко.

Выставка будет работать с 30 июня до 7 августа 2022 года.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Санкт-Петербург, набережная каналаГрибоедова, дом 103 

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
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